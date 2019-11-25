В Тамбовской области вырос урожай зерна и подсолнечника

Аграрии Тамбовской области завершили уборку зерновых и подсолнечника, сообщает пресс-служба обладминистрации. Зерновых и зернобобовых культур было собрано 3,6 млн т, что на 55 тыс. т больше прошлогоднего валового сбора.

«В настоящее время завершается уборка кукурузы на зерно, собрано 92% урожая. Валовой сбор превышает 751 тыс. т. Средняя урожайность кукурузы — 79,3 ц с га»,— рассказали в обладминистрации.

Также в регионе хозяйства закончили уборку подсолнечника. Его собрано 928 тыс. т, что на 100 тыс. т больше, чем год назад. «В этом году получен рекордный урожай подсолнечника результат за всю историю существования Тамбовской области, хотя посевная площадь масличной культуры была сокращена на 16 тыс. га»,— отметили в администрации области.

Сергей Калашников