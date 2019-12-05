СЭГЗ из Удмуртии намерен загрузить мощности не менее чем на 85%

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) намерено обеспечить загрузку мощностей не менее чем на 85% благодаря внедрению бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на гендиректора завода Алексея Беляева.

«Перед коллективом СЭГЗ поставлены амбициозные задачи: в четыре раза сократить количество промежуточных операций, довести загрузку технологического оборудования минимум до 85%, а также максимально повысить эффективность работы каждого сотрудника и привить культуру бережливого производства»,— отметил господин Беляев.

Председатель совета директоров СЭГЗ Виталий Шуригин добавил, что внедрение бережливого производства позволит предприятию более эффективно проводить диверсификацию производства и увеличить объемы выпуска гражданской продукции. «Каждое рабочее место на заводе должно стать максимально комфортным для работника и максимально эффективным для завода. Повышение производительности труда, внедрение принципов бережливого производства — сложная трудоемкая работа, требующая максимальной отдачи от всего коллектива СЭГЗ. Мы подошли к ней осознанно, так как понимаем, что без этого невозможно дальнейшее развитие как самого предприятия, так и города Сарапула»,— подчеркнул господин Шурыгин.

АО «СЭГЗ» производит бортовые системы генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО. Гражданская продукция предприятия представлена напольным электротранспортом, лифтовым оборудованием, автокомпонентами и электродвигателями. Отметим, что чистая прибыль СЭГЗ по итогам первых девяти месяцев 2019 года составила 358,5 млн руб. Это на 150,2 млн руб. меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.