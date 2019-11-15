АО «СЭГЗ» закончило третий квартал 2019 года с чистой прибылью в 358,5 млн рублей

Чистая прибыль АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) по итогам первых девяти месяцев 2019 года составила 358,5 млн руб. Это на 150,2 млн руб. меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Ежеквартальный отчет компании опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка СЭГЗ за обозначенный период составила 5,26 млрд руб., что на 160,6 млн руб. меньше, чем за три квартала 2018 года. Кредиторская задолженность предприятия составила 1,56 млрд руб., сократившись с начала года на 458,9 млн руб. Внеоборотные активы СЭГЗ составили 3,47 млрд руб., оборотные — 4,48 млрд руб., что меньше значений 31 декабря прошлого года на 161,1 млн руб. и 64,1 млн руб. соответственно.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» производит бортовые системы генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО. Гражданская продукция предприятия представлена напольным электротранспортом, лифтовым оборудованием, автокомпонентами и электродвигателями.