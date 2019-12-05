Завершился третий поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии»

Третий поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии» завершился 29 августа. В нем приняли участие 12 предприятий машиностроения, металлообработки, химической промышленности, финалистами стали четыре компании — НПО «Вакууммаш», ООО ПК «Вортекс», ООО «Ижметиз» и ООО «Приволжская Химия». Победители получили сертификаты на 500 тыс. руб. и 250 тыс. руб., которые можно потратить на выставочный стенд, софинансирование затрат, логистику или упаковку экспортного продукта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Также по итогам третьего потока акселератора ООО «Приволжская химия» заключила экспортные контракты со Шри-Ланкой и Пакистаном, ООО «Арпластик» заключило контракты на поставку в Южную Корею и Малайзию, а ООО «Эфрил» намерено увеличить объемы производства в шесть раз в 2020 году. Все участники получат двенадцатимесячное постакселерационное сопровождение. Третий поток стал финальным в 2019 году. Итоги акселератора станут поняты в течение следующих 12 месяцев.

Напомним, что первый этап бизнес-акселератора «Сделано в Удмуртии» завершился 31 мая. В нем приняли участие 12 компаний-производителей товаров повседневного спроса. В финал прошли 11 организаций, лидером акселератора стало ООО «Оконные фильтры». Второй этап акселератора завершился 29 августа. В нем приняли участие 12 мебельных компаний региона, а финалистами стали три — «Найди», «38 попугаев» и ОАО «Воткинская промышленная компания».