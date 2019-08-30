Завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии»

Второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии» завершился 29 августа. В нем приняли участие 12 мебельных компаний региона, а финалистами стали три — «Найди», «38 попугаев» и ОАО «Воткинская промышленная компания». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на первого вице-премьера Александра Свинина.

«У нас достаточно амбициозные цифры и целевые показатели по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта — до 2024 года мы намерены увеличить его практически вдвое. И мы очень хотим, чтобы большую долю в этом увеличении заняли не наши промышленные гиганты, а вот такие небольшие компании, начинающие экспортеры. И мы уверены, что с ними к таким показателям нам будет проще прийти. Например, в 2020 году мы планируем запустить экспортный хаб в Германии для мебельных компаний. Мы будем компенсировать нашим предприятиям размещение на этой площадке, а их товар будет быстрее добираться до конечного потребителя в Европе»,— отметил господин Свинин.

Команды финалистов второго потока получили сертификаты на 500 тыс. руб., которые могут потратить на индивидуальный выставочный стенд, софинансирование затрат на упаковку или логистику. Эти компании уже экспортируют свою продукцию в Европу, Китай, Америку, Австралию и Ближний Восток. Всех участников акселератора ждет 12-месячное постакселерационное сопровождение, которое подразумевает консультации экспертов, помощь в поиске бизнес-партнеров и встречи с кураторами акселератора.

Напомним, что первый этап бизнес-акселератора «Сделано в Удмуртии» завершился 31 мая. В нем приняли участие 12 компаний-производителей товаров повседневного спроса. В финал прошли 11 организаций, лидером акселератора стало ООО «Оконные фильтры».