Selectel инвестировал 60 млн рублей в облачную платформу в Сибири

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel заявил о запуске в Новосибирске регионального узла своей облачной платформы. Инвестиции в проект составили 60 млн руб., сообщила компания.

«Последние несколько лет российский облачный рынок непрерывно рос в объеме и развивался качественно, в первую очередь в столице. Однако сейчас мы видим большой потенциал в регионах и в среднесрочной перспективе ожидаем там появление спроса, сопоставимого с Москвой и Петербургом»,— говорит гендиректор Selectel Олег Любимов. По его оценкам, этому способствуют цифровизация на добывающих и промышленных предприятиях, развитие электронной коммерции.

В течение 2020 года компания планирует открыть точки присутствия в Екатеринбурге, Хабаровске, Минске и Ташкенте, «где целесообразна локализация хранения и обработки данных», говорится в сообщении.

По экспертным оценкам, Сибирский федеральный округ наряду с Центральным и Северо-западным входит в тройку лидеров по объемам потребляемых облачных услуг. В структуре Selectel — сеть из шести дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

О развитии телеком-инфраструктуры в Новосибирской области — в материале “Ъ-Сибирь” «Мегафон» назначил конкретную дату»

Оксана Павлова