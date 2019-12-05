ВТБ заявил о намерении подать на банкротство «Купинского мороженого»

Банк ВТБ опубликовал сообщение о намерении обратиться с заявлением о банкротстве новосибирского ООО «Купинское мороженое», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Как уточняет «Интерфакс», в Новосибирске по одному адресу зарегистрировано два одноименных ООО «Купинское мороженое», связанных до мая 2019 года через бывшего гендиректора одной из этих компаний Алексея Руденских.

Головная компания «Купинского мороженого», ООО «Краун Трэйдинг», в марте 2018 года признана банкротом, пишет «Интерфакс». В числе кредиторов компании — ООО «ВТБ факторинг», входящее в группу ВТБ.

Выручка «Купинского мороженого» за 2017 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 417 млн руб., чистая прибыль — 10,1 млн руб. Финансовые показатели за 2018 год не представлены.

О том, как «Купинское мороженое» выходило на новый для себя рынок, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Cибиряки показали китайцам эскимо»

Оксана Павлова