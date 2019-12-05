Росздравнадзор по Сахалину не нашел просроченные лекарства в областной больнице

В управлении Росздравнадзора по Сахалинской области в ходе проверки больницы, о нарушениях в которой сообщали СМИ, заявили, что, по предварительным данным, нарушений нет. В частности, речь шла об использовании просроченных лекарств. «Лекарства хранятся согласно всем правилам»,— заявили в ведомстве.

В областной больнице назвали «ложью и клеветой» информацию о просроченных лекарствах. Абсурдными врачи сочли и обвинения в повторном использовании расходных материалов для трахеостомии.

Поводом для публикации медсестрами данной информации, как считают в больнице, могла стать их служебная деятельность. Некоторые из них допускали грубые нарушения в работе, рассказывают врачи.

Ранее в редакцию ИА Sakh.com обратились три медсестры, работающие в отделении анестезии и реанимации Сахалинской областной клинической больницы. Обычной практикой в учреждении, заявляют они, стало использование просроченных медпрепаратов и стерилизация одноразовых расходников.