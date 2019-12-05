В работе Facebook произошел сбой

Пользователи во всем мире пожаловались на сбой в работе социальной сети Facebook, следует из данных Downdetector. Неполадки стали наблюдаться ночью. Жалобы поступали в том числе из США, Франции и Испании.
Чаще всего пользователи испытывали трудности в работе с новостной лентой. Был затруднен вход в аккаунты.
На сбой 27 ноября жаловались пользователи США, Великобритании, Мексики, Франции, Польши, Аргентины, Греции, Нидерландов. Тогда он также произошел ночью.
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