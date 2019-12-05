Число жертв пожара на нефтестанции в Татарстане выросло до двух человек

Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции в Альметьевском районе Татарстана, сообщили в МЧС по региону. Тело спасатели обнаружили в 22:27. Тело первого мужчины нашли в 21:33.

Инцидент произошел утром 4 декабря. Сообщение о происшествии поступило в 10:28. Снаружи и в обваловании вспыхнул неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. куб. м во время работ по его очистке, которой занимались сотрудники компании «Транснефть».

Причины и детали происшествия уточняются. На месте происшествия работала передвижная лаборатория минэкологии Татарстана.