В Татарстане ищут пропавших при пожаре на нефтеперекачивающей станции

Спасатели организовали поиск сотрудников «Транснефти», пропавших при пожаре на нефтеперекачивающей станции» в Альметьевском районе Татарстана, сообщили “Ъ-Казань” в региональном управлении МЧС. Точное число пропавших в министерстве не назвали. Число погибших, пострадавших и пропавших без вести на данный момент тоже пока нет.

Напомним, инцидент произошел утром 4 декабря. Сообщение о происшествии поступило в 10:28. Снаружи и в обваловании вспыхнул неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. куб. м во время работ по его очистке, которой занимались сотрудники компании «Транснефть». В результате внутри резервуара произошло сильное задымление. В 11:12 пожар был локализован. В 12:03 пожарные ликвидировали открытое горение внутри обвалования, в 13:24 — внутри резервуара на площади 45 кв. м.

Причины и детали происшествия уточняются. На месте происшествия работает передвижная лаборатория Минэкологии Татарстана.

Дмитрий Ларин, Казань