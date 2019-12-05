Иркутские депутаты уединились в кабинках

Законодательное собрание Иркутской области отказалось переходить на поименное голосование, как того хотели депутаты от КПРФ. Члены областного парламента от «Единой России» называют поименное голосование инструментом контроля со стороны исполнительной власти региона, который с 2015 года возглавляет коммунист Сергей Левченко. Коммунисты в ответ заявляют, что поименное голосование нужно, чтобы работу парламента могли контролировать избиратели.

В среду иркутское заксобрание отклонило внесенные депутатами-коммунистами поправки в регламент, которые сделали бы голосование поименным по всем вопросам, кроме кадровых. Борьба за эту форму голосования в иркутском заксобрании идет с мая этого года. Коммунисты утверждают, что его введение необходимо для контроля за работой депутатов со стороны избирателей, а депутаты от «Единой России» возражают, утверждая, что это форма давления губернатора Левченко на самих депутатов-коммунистов, которые не всегда голосуют согласно указаниям фракции. В результате на заседании в среду депутаты отдельно уточняли процедуру перед голосованием по каждому вопросу. Отметим, что в заксобрании Иркутской области 45 мест. По итогам выборов 2018 года 19 мандатов в нем получили представители КПРФ, 17 — «Единая Россия», 4 — ЛДПР, 3 — «Гражданская платформа» и 2 — «Справедливая Россия». Область с 2015 года возглавляет представитель КПРФ Сергей Левченко.

Поправки в регламент о переходе на поименное голосование еще в мае разработала и внесла группа депутатов от КПРФ и внесла в парламент еще в мае. В понедельник профильный комитет не смог определиться, рекомендовать ли сессии их принять, так как голоса депутатов распределились поровну. При переходе на поименное голосование на экране в зале заседания будут транслироваться фамилии депутатов с указанием фракции и результатов голосования каждого депутата. Списки будут храниться в открытом доступе в системе «Электронный парламент».

Заксобрание Иркутской области уже работало в режиме поименного голосования, но в начале 2018 года депутаты от него отказались. Сейчас поставить вопрос о поименном голосовании может треть депутатского корпуса, однако решается вопрос большинством голосов. Если большинства нет, приоритет отдается тайному голосованию. Когда в среду 16 депутатов от КПРФ потребовали провести поименное голосование по всем вопросам сессии, а 15 депутатов от «Единой России» — тайное, но только по первым двум вопросам, депутатам пришлось голосовать тайно (такое голосование проводится в кабинках и занимает полтора часа.— “Ъ”).

После проведения голосования по двум первым вопросам 15 единороссов направили в секретариат новое требование — о тайном голосовании и по третьему вопросу. В результате сессия растянулась далеко за пределы рабочего дня.

Вице-спикер Александр Ведерников заявил журналистам, что требование коммунистов голосовать поименно связано с рассмотрением результатов депутатской проверки работы международного аэропорта «Иркутск» (принадлежит правительству области.— “Ъ”). «То, что устроили депутаты от КПРФ, имеет единственную цель — проконтролировать голосование по расследованию и не допустить утверждения его итогов через давление на депутатов, зависимых от исполнительной власти»,— заявил господин Ведерников. По его словам, объект продолжает эксплуатироваться в состоянии полного нормативного износа взлетно-посадочной полосы.

Руководитель фракции коммунистов Андрей Левченко (сын губернатора края Сергея Левченко.— “Ъ”) заявил, что коммунисты выступают за открытое голосование, чтобы избиратели могли контролировать деятельность народных избранников. Он отметил, что сейчас даже депутат не может узнать, кто как проголосовал по какому-либо вопросу.

Генеральный директор аэропорта Андрей Скуба в свою очередь сообщил, что полоса был полностью отремонтирована, а в октябре этого года аэропорт успешно прошел сертификацию в Росавиации.

Постановление о результатах депутатской проверки было принято 25 голосами (при необходимых 23) без обсуждения. Закон «Об областном бюджете на 2020 год» был принят практически единогласно. Поправки в регламент о поименном голосовании, до которых сессия дошла уже за пределами рабочего дня, приняты не были: их поддержали 17 депутатов, 18 высказались против, а трое воздержались. Собеседник “Ъ” во фракции КПРФ, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что требование проводить сессию в режиме поименного голосования будут вноситься, пока поправки не будут приняты.

Екатерина Еременко, Иркутск, Иван Тяжлов