Последние матчи регулярного чемпионата НХЛ

«Бостон»—«Каролина» 2:0. «Колумбус»—«Аризона» 2:4. «Флорида»—«Миннесота» 2:4. «Монреаль»—«Нью-Йорк Айлендерс» 4:2. «Нью-Джерс»—«Лас-Вегас» 3:4. «Филадельфия»—«Торонто» 6:1 (Проворов («Филадельфия»), 0+1). «Нэшвилл»—«Тампа-Бей» 2:3 (овертайм; Кучеров, 1+1; Сергачев, 0+1; Василевский (все — «Тампа-Бей») отразил 30 бросков из 32). «Виннипег»—«Даллас» 5:1 (Худобин («Даллас») отразил 25 бросков из 30). «Ванкувер»—«Оттава» 5:2. «Сан-Хосе»—«Вашингтон» 2:5 (Орлов («Вашингтон»), 0+1.
Турнирная таблица
Восточная конференция
|И
|В
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. «Бостон»
|28
|20
|5
|3
|101:65
|45
|2. «Вашингтон»
|29
|20
|5
|4
|109:85
|45
|3. «Нью-Йорк Айлендерс»
|26
|18
|2
|6
|77:63
|38
|4. «Филадельфия»
|28
|16
|5
|7
|91:79
|37
|5. «Каролина»
|28
|16
|1
|11
|88:78
|33
|6. «Питсбург»
|27
|14
|4
|9
|93:78
|32
|7. «Флорида»
|27
|13
|5
|9
|96:97
|31
|8. «Буффало»
|28
|13
|5
|10
|85:83
|31
|9. «Монреаль»
|28
|12
|6
|10
|93:98
|30
|10. «Торонто»
|28
|13
|4
|12
|94:98
|30
|11. «Тампа-Бей»
|25
|13
|3
|9
|91:81
|29
|12. «Нью-Йорк Рейнджерс»
|26
|13
|3
|10
|84:87
|29
|13. «Колумбус»
|27
|11
|4
|12
|68:84
|26
|14. «Оттава»
|28
|11
|1
|16
|71:89
|23
|15. «Нью-Джерси»
|27
|9
|4
|14
|69:101
|22
|16. «Детройт»
|30
|7
|3
|20
|63:119
|17
Западная конференция
|И
|В
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. «Сент-Луис»
|29
|18
|6
|5
|90:75
|42
|2. «Эдмонтон»
|29
|17
|3
|9
|91:84
|37
|3. «Аризона»
|29
|16
|4
|9
|82:69
|36
|4. «Виннипег»
|28
|17
|1
|10
|82:77
|35
|5. «Колорадо»
|26
|16
|2
|8
|97:75
|34
|6. «Вегас»
|30
|15
|4
|11
|91:85
|34
|7. «Даллас»
|29
|15
|3
|11
|77:73
|33
|8. «Ванкувер»
|29
|14
|4
|11
|97:86
|32
|9. «Сан-Хосе»
|29
|15
|1
|13
|84:96
|31
|10. «Миннесота»
|28
|13
|4
|11
|83:88
|30
|11. «Калгари»
|29
|13
|4
|12
|73:86
|30
|12. «Нэшвилл»
|27
|12
|5
|10
|89:88
|29
|13. «Анахайм»
|28
|12
|4
|12
|75:84
|28
|14. «Чикаго»
|27
|10
|5
|12
|74:85
|25
|15. «Лос-Анджелес»
|28
|11
|2
|15
|72:93
|24
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