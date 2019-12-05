05 декабря, четверг
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Последние матчи регулярного чемпионата НХЛ

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Бостон»—«Каролина» 2:0. «Колумбус»—«Аризона» 2:4. «Флорида»—«Миннесота» 2:4. «Монреаль»—«Нью-Йорк Айлендерс» 4:2. «Нью-Джерс»—«Лас-Вегас» 3:4. «Филадельфия»—«Торонто» 6:1 (Проворов («Филадельфия»), 0+1). «Нэшвилл»—«Тампа-Бей» 2:3 (овертайм; Кучеров, 1+1; Сергачев, 0+1; Василевский (все — «Тампа-Бей») отразил 30 бросков из 32). «Виннипег»—«Даллас» 5:1 (Худобин («Даллас») отразил 25 бросков из 30). «Ванкувер»—«Оттава» 5:2. «Сан-Хосе»—«Вашингтон» 2:5 (Орлов («Вашингтон»), 0+1.

Турнирная таблица


Восточная конференция

ИВПОПШО
1. «Бостон»282053101:6545
2. «Вашингтон»292054109:8545
3. «Нью-Йорк Айлендерс»26182677:6338
4. «Филадельфия»28165791:7937
5. «Каролина»281611188:7833
6. «Питсбург»27144993:7832
7. «Флорида»27135996:9731
8. «Буффало»281351085:8331
9. «Монреаль»281261093:9830
10. «Торонто»281341294:9830
11. «Тампа-Бей»25133991:8129
12. «Нью-Йорк Рейнджерс»261331084:8729
13. «Колумбус»271141268:8426
14. «Оттава»281111671:8923
15. «Нью-Джерси»27941469:10122
16. «Детройт»30732063:11917

Западная конференция

ИВПОПШО
1. «Сент-Луис»29186590:7542
2. «Эдмонтон»29173991:8437
3. «Аризона»29164982:6936
4. «Виннипег»281711082:7735
5. «Колорадо»26162897:7534
6. «Вегас»301541191:8534
7. «Даллас»291531177:7333
8. «Ванкувер»291441197:8632
9. «Сан-Хосе»291511384:9631
10. «Миннесота»281341183:8830
11. «Калгари»291341273:8630
12. «Нэшвилл»271251089:8829
13. «Анахайм»281241275:8428
14. «Чикаго»271051274:8525
15. «Лос-Анджелес»281121572:9324
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