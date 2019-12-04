11 человек погибли в результате обстрелов сирийской провинции Алеппо

Минобороны России сообщило об обстрелах боевиками запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» мирных жителей в сирийской провинции Алеппо. В результате обстрелов погибли 11 человек, в том числе 8 детей. Всего за сутки зафиксировано 40 обстрелов.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, десять человек погибли в результате обстрела спортивного клуба населенного пункта Телль-Рифаат. 13 человек пострадали, 7 из которых — дети. В результате ракетного удара по жилому дому в Вадихи к югу от города Алеппо погиб шестилетний мальчик, его мать и двое братьев ранены.

О ситуации в Сирии — в репортаже корреспондента “Ъ” «Кому война, а кому страна родна».