Курс доллара. Прогноз на 5—6 декабря

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления Валюты EM могут оказаться под давлением В среду курс рубля опустился ниже 64 руб./$, поддерживаемый растущими из-за снижения запасов нефти в США ценами на нефть, снижением планового объема покупок валюты Минфином в декабре и публикацией слабых данных по занятости в США от ADP. Но при этом нельзя исключать того, что в пятницу официальные данные существенно разойдутся с независимыми оценками, после чего валюты EM окажутся под давлением. При этом в среднесрочной перспективе, даже с учетом снижения объема покупок валюты по бюджетному правилу, рубль, вероятно, вернется к уровням 64,3–64,5 руб./$ с потенциалом большего ослабления в случае негатива на внешних рынках.

Антон Покатович, главный аналитик Актуальными для рубля остаются риски возможной санкционной активизации Мы видим, что информационный фон по наиболее важной для рынков теме торговых переговоров США и Китая испытывает приток значительной неопределенности. Частота и амплитуда изменений риторики сторон существенно возросла, что оказывает давление на всю группу рисковых активов. Также актуальными для рубля остаются риски возможной санкционной активизации. Ожидаем, что курс нацвалюты до конца недели будет находиться в коридоре 63,8–64,4.

Михаил Поддубский, главный аналитик До конца года по-прежнему отмечаем вероятность умеренного ослабления российской валюты В последние несколько торговых сессий на глобальном валютном рынке наблюдается умеренное ослабление доллара, и к середине недели пара доллар/рубль вновь вернулась в диапазон 63,50–64 руб./$, вокруг которого проводит большую часть времени последние полтора месяца. Драйверов для резкого роста волатильности в рубле пока по-прежнему не наблюдаем. До конца недели ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней, на горизонте до конца года по-прежнему отмечаем вероятность умеренного ослабления российской валюты.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Фоном будет процесс торговых переговоров США и Китая Фокус участников локального валютного рынка до конца недели сместится на внешний фон. Предстоящий саммит ОПЕК+ не предвещает ничего нового, поскольку инвесторы уверены в продлении соглашения до середины 2020 года. Однако риторика крупнейших нефтедобывающих стран, в частности Саудовской Аравии, может преподнести сюрпризы, хотя бы в части возможного призыва к большей дисциплине участников по уровню добычи. Данные по рынку труда США также продемонстрируют, смогла ли ФРС убедить инвесторов в отсутствии необходимости дальнейшего смягчения монетарных условий. Фоном будет процесс торговых переговоров США и Китая. Инвесторы, уже формально отделившие в геополитике ситуацию с Гонконгом и торговыми спорами, явно рассчитывают на заключение первого этапа торгового соглашения.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Поводов для существенного падения рубля по-прежнему нет Смена настроений относительно торговых переговоров происходит стремительно: не успели рынки развить падение из-за ухудшения фона вокруг переговоров, как появились «источники», которые утверждают, что сделка идет хорошо, резко переменив падение на рост. Такое поведение говорит о том, что участники потеряли ориентиры. В краткосрочном плане это обычно приводит к росту локального диапазона колебаний и отсутствию направленных тенденций: вероятно, к 15 декабря накал будет увеличиваться. Поводов для существенного падения рубля по-прежнему нет, но обстановка призывает ориентироваться на расширенный диапазон колебаний валюты: 63,50–65,20 по доллару к рублю и 70,50–72 по евро к рублю.