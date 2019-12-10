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AUDI S8

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 22
Двигатель, тип V8, бензиновый с двумя турбонагнетателями и технологией MHEV
Рабочий объем, куб. см 3996
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 571 при 6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 800 при 2000–4500
Трансмиссия 8АТ tiptronic
Привод полный, quattro
Максимальная скорость, км/ч 250
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 3,8
Средний расход топлива, л на 100 км 11,3
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