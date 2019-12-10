Двигатель, тип V8, бензиновый с двумя турбонагнетателями и технологией MHEV Рабочий объем, куб. см 3996 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 571 при 6000 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 800 при 2000–4500 Трансмиссия 8АТ tiptronic Привод полный, quattro Максимальная скорость, км/ч 250 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 3,8 Средний расход топлива, л на 100 км 11,3