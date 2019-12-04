Трамп назвал Трюдо двуличным из-за насмешки в свой адрес

Президент США Дональд Трамп назвал двуличным премьер-министра Канады Джастина Трюдо после публикации видео, на котором он вместе с рядом других лидеров стран НАТО предположительно смеется над Трампом. Видео, ставшее вирусным, первым опубликовал канадский телеканал CBC. В нем Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рутте обсуждают, что «он опоздал, потому что у него 40-минутная пресс-конференция там наверху», и смеются. «Вы же видели, как у его команды отвисли челюсти»,— говорит в видео Трюдо.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019

Как написал CBC, «никто не назвал Дональда Трампа по имени, но они, кажется, обсуждают его затянутую импровизированную пресс-конференцию» на саммите НАТО в Лондоне. Когда позже самого господина Трампа спросили об этом видео, он назвал Джастина Трюдо двуличным, добавив при этом, что он «очень хороший парень». Дональд Трамп также отменил свою пресс-конференцию, которая должна была пройти в конце его поездки на саммит НАТО.

Джастин Трюдо признал, что речь и правда шла про президента США: «Вчера вечером я упомянул факт незапланированной пресс-конференции перед моей встречей с президентом Трампом». Борис Джонсон назвал ерундой предположение о том, что это видео свидетельствует о том, что он не принимает Дональда Трампа всерьез: «Я не знаю, откуда это взяли». В пресс-службе Эмманюэля Макрона отказались от комментариев, заявив, что «в этом видео не говорится ничего особенного». В пресс-службе Марка Рутте отказались комментировать происходящее на закрытом для публики мероприятии.

Об итогах саммита НАТО читайте в публикации “Ъ” «Регрессивные планы НАТО».

Яна Рождественская