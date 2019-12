Трамп назвал Трюдо двуличным из-за насмешки в свой адрес

Президент США Дональд Трамп назвал двуличным премьер-министра Канады Джастина Трюдо после публикации видео, на котором он вместе с рядом других лидеров стран НАТО предположительно смеется над Трампом. Видео, ставшее вирусным, первым опубликовал канадский телеканал CBC. В нем Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рутте обсуждают, что «он опоздал, потому что у него 40-минутная пресс-конференция там наверху», и смеются. «Вы же видели, как у его команды отвисли челюсти»,— говорит в видео Трюдо.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP