МИД Украины пригрозил демаршами из-за слов президента Казахстана о Крыме

Высказывание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что Крым не является аннексированным, противоречит принципам украинско-казахстанских отношений, говорится в заявлении МИД Украины. В связи с этим ведомство намерено направить демарши.

Президент Казахстана заявил в интервью Deutsche Welle, что аннексия — «слишком тяжелое слово» для крымских событий. Он добавил, что Казахстан изначально верил «в мудрость, порядочность российского руководства».

В заявлении МИДа говорится, что Украина всегда рассматривала Казахстан «как своего партнера и друга». Отношения с этой страной выстраивались на основе принципов «взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга», а также соблюдения международного права.

«Слова президента Республики Казахстан не только противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно признанной позиции (по Крыму.— “Ъ”), зафиксированной в резолюции ГА ООН»,— заявил МИД Украины.

Ведомство подчеркнуло, что слова президента прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), один из основных принципов которой — уважение к суверенитету и территориальной целостности государств.

Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России. После присоединения полуострова на Россию были наложены экономические санкции, которые продлеваются каждый год.