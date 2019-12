Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Швеции

31-летний француз Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде в Швеции. Фуркад финишировал с результатом 53 минуты 11,9 секунды при одном промахе. Последний раз француз выигрывал индивидуальную гонку на этапах Кубка мира 6 декабря 2018 года. Лучшим в пасьюте Фуркад становился последний раз также почти год назад.

He had so many wins on his record and doesn’t look like anyone can take away another victory from @martinfkde in #OST19! Follow the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/pVPeGYqvsy