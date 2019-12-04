Незаконную свалку площадью 1,5 га закрыли в поселке им. Свердлова

Госэконадзор Ленинградской области пресек несанкционированное размещение и утилизацию строительных отходов в поселке им. Свердлова. Незаконная деятельность была зафиксирована в ходе рейда, проведенного сотрудниками ведомства совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД в микрорайоне Петрова дача.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, строительные отходы на свалку завозились крупнотоннажными самосвалами, после чего загрязненный грунт разравнивался экскаватором. По предварительным оценкам, площадь свалки составляла 1,5 га.

По результатам рейда было возбуждено семь дел об административных правонарушениях. С данной территории изъято 6 единиц спецтехники, включая 1 экскаватор и 5 самосвалов. В настоящий момент Госэконадзор устанавливает собственника земельного участка для принятия мер административного воздействия.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что всего с начала текущего года на территории Ленинградской области было ликвидировано 979 несанкционированных свалок — на 52% больше, чем годом ранее.