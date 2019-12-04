Госпредприятиям в Петербурге предложили давать имена выдающихся людей

В Петербурге в ближайшее время могут начать давать имена выдающихся людей государственным унитарным предприятиям и учреждениям. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Законодательного собрания Денисом Четырбоком, Сергеем Соловьевым и Анатолием Дроздовым, городской парламент поддержал на заседании в среду, 4 декабря.

Увековечивать в названии госучреждений и организаций предлагается имена государственных и общественных деятелей, а также граждан, имеющих особые заслуги перед Петербургом. С соответствующими предложениями, согласно документу, смогут выступать губернатор города, Заксобрание, муниципальные образования, Общественная палата, а также коллективы самих учреждений. Окончательное решение о присвоении имен учреждениям будут выносить в Смольном.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что 5 декабря Топонимическая комиссия Петербурга рассмотрит вопрос переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».