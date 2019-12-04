Туристический онлайн-сервис Expedia сменил руководство из-за разногласий в компании

Американский туристический онлайн-сервис Expedia объявил об одновременном уходе в отставку генерального директора компании Марка Окерстрома и финансового директора Алана Пикерилла. В компании признают, что их уход связан с разногласиями между топ-менеджерами и советом директоров компании по поводу стратегии ее развития. После объявления об отставке директоров акции Expedia, которые снизились на 12% с начала года, выросли на 7%.

Временно руководить повседневной деятельностью компании будут председатель совета директоров Бэрри Диллер и его заместитель Питер Керн, одновременно с этим совет будет искать людей на должности директоров. «В конечном итоге топ-менеджмент и совет директоров разошлись во взглядах на стратегию,— объяснил господин Диллер смену руководства.— Ранее в этом году Expedia приступила к реализации амбициозного плана реорганизации с целью обеспечения более эффективного сочетания наших брендов и технологий». По словам господина Диллера, это привело к резкому снижению внимания к текущей деятельности компании, разочаровывающим результатам третьего квартала и ухудшению прогнозов. Совет директоров не устроили такие результаты, с чем и связаны разногласия с топ-менеджерами Expedia и их уход из компании. Господин Диллер отметил, что совет директоров верит в возможность ускорения роста компании в 2020 году.

Яна Рождественская