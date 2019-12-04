В совет директоров МРСК Урала вошел топ-менеджер «Т Плюс»

Заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс» Виталий Аникин вошел в совет директоров ОАО «МРСК Урала» («Россети Урал»). Обновленный состав совета директоров акционеры МРСК Урала утвердили на внеочередном собрании, инициатором которого выступил Меткомбанк (владеет 17,48% уставного капитала МРСК Урала). Господин Аникин был избран вместо директора по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО «Ренова Актив» Якова Тесиса, пишет «Интерфакс».

Остальные члены совета были переизбраны. Это представители группы компаний ПАО «Россети»: главный советник Юрий Гончаров, директор департамента информационной политики и связей с общественностью Дмитрий Бобков, замдиректора департамента тарифной политики Татьяна Иванова, директор департамента управления собственностью Дмитрий Менейлюк, директор департамента инвестиционной деятельности Сергей Подлуцкий и директор департамента закупочной деятельности Юрий Зафесов. В совете директоров также остались гендиректор ООО «ЭнергоСетьИнвестХолдинг» Роман Дмитрик, гендиректор МРСК Урала Сергей Дрегваль, замгендиректора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» Наталия Оже, и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.

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