На ЖБИ в Екатеринбурге откроется супермаркет «Гипербола»

Супермаркет «Гипербола» откроется в ЖК «Каменные палатки» на ЖБИ в Екатеринбурге, сообщается на сайте компании. Магазин начнет работать с 5 декабря. Его площадь составит 1 тыс. кв. м., пишет 66.ru. Ассортимент товаров будет таким же, что и в магазинах сети в «Гринвиче» и «Пассаже», только в меньшем ассортименте. Цены в новой «Гиперболе» будут скорректированы под близлежащие магазины микрорайона. В будущем компания планирует открыть гипермаркет в торговом центре на Ботанике.

Сейчас в городе работают две «Гиперболы»: в «Гринвиче» (занимает около 6,5 тыс. кв. м) и в «Пассаже» (около 2,5 тыс. кв. м).

В начале ноября акции «Гиперболы» допустили к торгам на Московской бирже. Собственники планируют привлечь 400 млн руб. инвестиций. Гипермаркеты принадлежат структурам ООО «Малышева-73» Игоря Заводовского.