Причиной смерти военного на тренировке в Белгороде стала острая коронарная недостаточность

19-летний военнослужащий Владимир Кялов умер в белгородской воинской части №20925 из-за острой коронарной недостаточности. Об этом врачи сообщили родителям погибшего. Его отец Вячеслав Кялов рассказал “Ъ”, что тело сына 4 декабря привезли в Ставрополь, где состоялись похороны.

26 ноября родители посадили Владимира Кялова на поезд из Невинномысска в Воронеж вместе еще с 50 призывниками. 28 ноября новобранцы прибыли в учебный центр воздушно-космических сил в Белгороде. Солдат расквартировали в казарме, однако тем же вечером Владимир Кялов прислал родителям и друзьям сообщения в мессенджере (есть в распоряжении “Ъ”) о конфликте в части из-за его отказа мыть полы в туалете на следующее утро. Как следует из сообщений, призывник «уже качнул с двумя пассажирами» и «не знает, что делать». «Ты, главное, держи себя в руках, не полыхни и, если что, просто махайся»,— советовали ему друзья. Мать военнослужащего Светлана Кялова писала сыну, что «если все моют полы, то и ты должен»: «Подумай, куда приведет твое “не буду”, еще и с самого начала».

Вечером 29 ноября родителям призывника сообщили, что утром проходила тренировка на турнике, во время которой у их сына остановилось сердце. «Сын — хиляк, на турнике никогда не занимался. Его могли заставить подтягиваться до изнеможения»,— предполагает отец военнослужащего.

В военном следственном отделе СКР по Воронежскому гарнизону “Ъ” сообщили, что проводится проверка. По данным Главного военного следственного управления СКР, «военнослужащий, проходивший военную службу по призыву, во время занятий на спортивной площадке спрыгнул с турника, сделал несколько шагов, упал и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть». Ведомство проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мария Литвинова