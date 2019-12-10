Я стоял на металлическом мостике, ведущем к погрузочному терминалу, а подо мной тянулись рельсы, заставленные бесконечной вереницей цистерн. Куда ни посмотри, на десятки гектаров примерно одна и та же картина, собранная из мозаики шпал, труб и металлических конструкций. В этом индустриальном пейзаже было что-то величественное, отражающее истинный масштаб производства, здесь развернутого.

Иван Картамцев

Рязанский НПЗ компании «Роснефть» входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны и способен перерабатывать до 18,8 миллиона тонн нефти в год. Вы только вдумайтесь в эти цифры: каждый седьмой автомобиль в Москве ездит на рязанском бензине, каждый второй самолет, вылетающий из Шереметьева или Домодедова, также использует авиационный керосин здешнего производства. Так что велика вероятность, что в свой отпуск или в командировку вы полетите именно на нем.

Не так давно завод претерпел серьезную модернизацию, целью которой было повышение не только количественных показателей, но и качества выпускаемой продукции. К примеру, для того, чтобы шагать в ногу со временем, на производстве была внедрена система, получившая название «Цифровой завод». Как можно догадаться по названию, она предполагает автоматизацию большинства технологических процессов посредством единого центра управления. И еще важное новшество – импортные катализаторы в трех установках каталитического риформинга были заменены на инновационные отечественные аналоги, выпускаемые в Ангарске. Это позволило повысить октановое число получаемого катализата до 97 пунктов. Теперь эксплуатационные и экологические свойства производимого бензина, как утверждают в «Роснефти», стали лучше, чем у европейских аналогов. Так что можно смело говорить о том, что у нас в Рязани не только грибы с глазами, но и один из самых современных комплексов по переработке нефти.

Вышеописанная модернизация позволила наладить на Рязанском НПЗ выпуск высокооктанового бензина АИ-100-К5, который, в свою очередь, является базовым топливом для производства фирменного бензина PULSAR-100. Оба продукта предназначены для применения в форсированных двигателях с высокой степенью сжатия. При этом уже больше года оценить качество бензина PULSAR-100 могут не только профессиональные гонщики из российской серии кольцевых гонок, в которой, кстати, принимает участие и команда Lada Sport Rosneft, но и обычные граждане, предпочитающие мощные моторы.

Химический состав PULSAR-100 подобран таким образом, чтобы обеспечить минимальное количество отложений, а многофункциональная присадка отвечает за поддержание чистоты топливной системы. Этот результат был подтвержден специалистами немецкой химической корпорации BASF, проводившими эксперимент с использованием мотора BMW с прямым многоточечным впрыском. Испытания, проходившие в течение 100 часов, показали, что PULSAR-100 позволяет не только сократить время впрыска, но и препятствует загрязнению форсунок.

Другим инновационным продуктом от компании «Роснефть», выпускаемым на заводе, является улучшенный по экологическим свойствам бензин марки «Евро 6», который стал своего рода отечественным «ноу-хау». Исследования Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти подтвердили, что применение данного бензина позволяет на 12,5 процента снизить количество отложений на выпускных клапанах и на 12,7 процента уменьшить количество отложений в камере сгорания двигателя. А учитывая, что цена на топливо марки «Евро 6» по сравнению с бензином экологического класса «Евро 5» не изменилась, этот результат выглядит еще более впечатляющим.

Создание подобной высококачественной продукции стало возможным в том числе благодаря местному аналогу «Сколкова» – современной испытательной лаборатории. Единый лабораторный комплекс, находящийся на территории завода, не только способствует тому, что вся продуктовая линейка Рязанского нефтеперерабатывающего завода отвечает жестким экологическим требованиям и может, помимо прочего, похвастаться сниженным содержанием серы, бензола, смол, оксидов азота и угарного газа, но и тому, что само предприятие стало куда дружелюбнее по отношению к окружающей среде. Это, кстати, отметил и я сам, стоя на том самом мостике над рельсовыми путями. Сердце стучало быстро. Но дышалось легко!