«Лента» намерена запустить собственный сервис доставки продуктов

Торговая сеть «Лента» намерена запустить собственный сервис экспресс-доставки продуктов «Ленточка». Предполагается, что в пилотном режиме в ближайшее время он заработает в трех районах Москвы. Будет ли сервис в дальнейшем работать в других регионах, включая Петербург, а также возможные инвестиции в проект в компании не уточнили, сообщает РБК.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года «Лента» увеличила выручку по МСФО до 199,2 млрд рублей, что на 3,1% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что кредит на 5 млрд рублей «Ленте» предоставил банк «Открытие».