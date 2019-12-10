Доска почета

Родион Щедрин,

композитор

К моменту той встречи я уже написал музыку к фильму «Высота», получил внушительный гонорар и купил машину «Победа». Когда вечеринка подошла к концу, я предложил развезти некоторых из гостей – в частности, французского актера Жерара Филипа и его супругу. И, помню, подумал тогда: «Хорошо бы и эту рыжую балерину тоже в машину пригласить!» Маршрут рассчитал так, чтобы адрес Майи оказался последним.

Юрий Лужков,

бывший мэр Москвы

Мы изучали опыт таких городов, как Лондон. И, честно говоря, мы не видели существенных сдвигов в ситуации с автомобильным движением после того, как там ввели платный въезд. Кто-то, конечно, отказывался от поездок в центр, но в целом движение оставалось напряженным. Поэтому в итоге я не стал принимать решение о платном въезде.

Филипп Киркоров,

эстрадный певец

Моей самой известной машиной был 13-метровый Hummer, собранный в Америке и приехавший паромом через Финляндию. Сейчас в Москве на таких больших машинах невозможно ездить и парковаться, поэтому он уже десять лет пылится в гараже.

Александр Ведяхин,

первый зампред правления Сбербанка

В обозримой перспективе даже в критичных, сложных областях применения искусственный интеллект будет действовать лучше, чем человек. По той простой причине, что искусственный интеллект может научиться действовать на самых разнообразных примерах. Мало водителей, которые могут за свою жизнь проехать миллион километров, а сто машин, подключенных к одному «мозгу», могут это сделать. Остается вопрос, насколько мы доверяем этому и насколько этот накопленный опыт будет трансформирован в действия компьютера по управлению автомобилем.

Винченцо Трани,

основатель сервиса «Делимобиль»

Когда мы в 2015 году только создавали этот рынок, рассчитывали, что это будет сервис для обычных водителей, которым нужно добраться до работы, до дома или куда-то еще. Но теперь мы видим, что среди клиентов много разных групп потребителей. Например, около половины пользователей – предприниматели и самозанятые, они используют автомобиль по работе.

Стефан Нойгебауэр,

директор по глобальному исследовательскому сотрудничеству BMW

Никто не захочет покупать электромобиль, если не сможет зарядить его возле своей работы или дома. Все очень просто. Вам нужно просто приехать куда-то и вставить вилку в розетку. В обычную розетку, но которая могла бы зарядить автомобиль. Это мое видение будущего.

Хизри Абакаров,

мэр Дербента

Сейчас специалисты завода «Дагдизель» изучают возможность создания опытного образца электромобиля с усиленной тягой и уменьшенным радиусом поворота. Планируем, что в мае 2020 года первый электромобиль, собранный на базе «Дагдизеля», проедет по улицам древнего Дербента.

Светлана Бондарчук,

главный редактор журнала Hello!

Если человек приобретает дорогое транспортное средство, то это означает и недешевое обслуживание – сервис, налоги, страховые полисы… А в нашей стране известны случаи, когда хозяин огромного премиального автомобиля попросту не имел своего жилья. По-моему, это патология какая-то!