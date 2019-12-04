Акционеры Кольцово получат более 521 млн рублей промежуточных дивидендов

Акционеры ПАО «Аэропорт Кольцово» (входит в холдинг «Аэропорты регионов») на внеочередном собрании приняли решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 1250 руб. на одну размещенную акцию. Согласно документам ПАО, уставный капитал компании составляет 417 053 обыкновенных и привилегированных акций. Таким образом, на выплату дивидендов за девять месяцев будет направлен 521,3 млн руб. Реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 9 декабря.

По данным Kartoteka.ru, 88,03% уставного капитала принадлежат холдингу «Аэропорты регионов» (входит в Группу компаний «Ренова» Виктора Вексельберга).

По сообщению ПАО, чистая прибыл Кольцово по РСБУ в январе-сентябре 2019 составила 2,1 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель почти не изменился. Выручка аэропорта составила 5,1 млрд руб. Пассажиропоток на внутренних авиамаршрутах составил 1,3 млн человек (рост на 7,86%), на международных — 702 тыс. (снижение 7%).

Татьяна Дрогаева