Международный пассажиропоток Кольцово снизился на 7%

Чистая прибыль ПАО «Аэропорт "Кольцово"» ( входит в холдинг «Аэропорты регионов») по РСБУ в январе-сентябре 2019 составила 2,1 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель почти не изменился. Выручка аэропорта составила 5,1 млрд руб. Себестоимость продаж 1,8 млрд руб., показав рост 10%.

Пассажиропоток аэропорта составил 2,05 млн человек, что на 2,26% больше аналогичного периода прошлого года. Всего из аэропорта Екатеринбурга выполняли рейсы 69 авиакомпаний на 95 пассажирских направлениях. Пассажиропоток на внутренних авиамаршрутах составил 1,3 млн человек (рост на 7,86%), на международных — 702 тыс. (снижение 7%).

«Рост пассажиропотока за третий квартал 2019 года происходил на внутренних направлениях вследствие частичного перераспределения спроса с зарубежных курортов в пользу юга РФ и роста субсидируемых межрегиональных авиаперевозок. Сектор МВЛ показал отрицательную динамику к прошлому году за счет частичного перераспределения спроса с зарубежных курортных направлений в пользу российских курортов, а также запрета полетов в Грузию. На динамике снижения перевозок в секторе МВЛ сказалась также высокая база прошлого года в связи с проведением ЧМ-2018»,— говорится в отчете.

Татьяна Дрогаева