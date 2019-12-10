Jeep Renegade Trailhawk

Вспоминаю фразу одного владельца Infiniti FХ: «Еду вчера по городу, вижу, навстречу несется FХ. Вот, думаю, крутая тачка. А потом вдруг, черт! Я же сам на FX...» Знаете, кто никогда не испытает подобной неловкости? Владелец Mini. Потому что внутри его машины все абсолютно так же, как и снаружи. Мало кто может похвастать столь цельной концепцией, когда интерьер на сто процентов поддерживает идею экстерьера. Мало сделать смелый стильный автомобиль. Нужно еще постараться, чтобы водитель, сидя за рулем, не терял чувства обладания этой красотой. Такие автомобили, как Renegade… они обманывают. Вы думали, какой симпатичный, клевый, возьму его себе, а в результате вы дарите его красоту прохожим, тем, кто смотрит на него снаружи. Учитывая цену модели, не слишком ли это щедрый подарок для случайных незнакомцев? Кроме того, поездка по городу, где можно продемонстрировать Renegade максимальному количеству зевак, совершенно не раскрывает его возможностей.

Жуже Писла

Пару лет назад мне посчастливилось попробовать это дизайнерское чудо в реальных условиях на внедорожном полигоне. Я забрался на бетонный горб, предназначенный для диагонального вывешивания, перевалил через него, потом пробрался через несколько грязевых ванн, затем проехал по «слоновьим следам», прохватил через колею и в конце пересек импровизированный каньон. Довольный, вернулся обратно и на финише лицезрел перекошенный фейс одного из организаторов действия. На чистом английском он стал экспрессивно интересоваться: что я здесь делал? «В чем проблема?» – спросил я. Оказалось, трасса предназначалась исключительно для Jeep Wrangler, и я попал на нее, случайно повернув не в ту сторону. «Мне понравилось. Можно еще кружок сделаю?» – сказал я. Машину у меня тут же отобрали.

В пределах асфальта на Renegade не так интересно. На ходу он несколько валкий. При этом подвеска на крупных неровностях вроде лежачих полицейских могла бы быть и немного помягче. При разгоне он малость задумчивый. С другой стороны, «джипчик» довольно юркий, маневренный, легко вписывается в лабиринты узких дворов и не испытывает проблем с парковкой. Это радует. Что касается автомагистралей, то, признаться, я ждал проблем с курсовой устойчивостью, но, к счастью, волновался зря. Прямую Renegade держит уверенно. Жалко, время года холодное, что не позволило снять крышу. Здесь ведь нет люка в традиционном его понимании, зато панели крыши можно демонтировать. Наверняка ведь это не зря придумано. Возможно, когда небо над головой, водитель наконец и ощущает тот самый вау-эффект: я еду в Renegade! Возможно. Пока же пришлось наслаждаться другими прелестями. Пришлось пялиться на вертикальную центральную консоль. Чем она мне не понравилась? Кнопки управления климатом свалены вниз и совершенно недоступны для периферийного зрения. Это большой эргономический просчет и, кроме того, огромный ляп по части безопасности, ведь на ходу приходится сильно отвлекаться. Зато в коробке передач есть приятный сюрприз для любителей раздвигать сугробы колесами – суррогатная пониженная передача. Она представляет собой растянутую первую, которая не переходит на повышенный ряд в автоматическом режиме. Пусть это и не настоящая «понижайка», но на офроуде помогает, особенно на камнях.

Конструкторы Jeep помешаны на скальных маршрутах типа «Рубикона». Поэтому характеристики Renegade ласкают слух поклонников бездорожья. Дорожный просвет – 210 миллиметров. Угол въезда – 30 градусов. Угол перелома – 25! Вай-вай-вай… Если кто не понимает, это на уровне королей офроуда. Но кого это парит? Все помешаны на дизайне. Спросите у первого встречного владельца Renegade: почему он купил его? Он ответит: внешность прикольная. Даю сто очков вперед, что это так. Вот только внутреннему содержанию она не соответствует.