Гендиректор «СГЭТ» поддержал закрытие трех трамвайных маршрутов

Генеральный директор МУПП «СГЭТ» Роберт Виньков поддержал закрытие «не пользующихся спросом» трамвайных маршрутов №№ 2, 5 и 7 в Саратове. Это следует из комментария господина Винькова на публикацию «Ъ-Средняя Волга» «Мэра отключают от сети», распространенного пресс-службой мэрии.

В нем гендиректор предприятия называет «единственно верным в сложившейся ситуации» решение главы города Михаила Исаева о закрытии указанных маршрутов до проведения капитального ремонта. Вопрос с капремонтом не решен в связи с отсутствием финансирования. Роберт Виньков отмечает, что данные маршруты непопулярны у населения: «за 11 месяцев 2019 года на данных маршрутах перевозилось всего, в среднем, 151 человек в день, а именно: маршрут № 2 – 69 человек в день; № 5 – 28 человек в день; № 7 – 54 человека в день».

Однако, как ранее сообщалось в группе «Трамваи и Троллейбусы Саратова» непопулярность маршрутов связана с неадекватно большим интервалом движения вагонов. В настоящее время на линиях ходит по одному вагону.

«Действительно остается проблема недофинансирования перевозок, особенно льготных категорий граждан, но даже в таких условиях делается все возможное, чтобы сделать поездку на общественном транспорте более комфортной для каждого пассажира. Решая эту проблему сообща, мы сможем найти выход из сложившейся ситуации»,- подытожил господин Виньков.

Он также не согласен с «антитрамвайной риторикой» в городе, поскольку, по его словам, идея создания скоростного трамвая в городе принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину, и «СГЭТ» в настоящее время не готовит к нему никаких обращений.

«Предприятием регулярно осуществляется частичная модернизация подвижного состава, оптимизация работы маршрутов. Вводятся дополнительные услуги, удобные для пассажиров, например, безналичная оплата проезда. Также глава города Михаил Исаев высказывался о возможности в перспективе заменить часть троллейбусов электробусами. Это стратегически верный, но длительный с экономической точки зрения процесс, который займет не один год»,- считает Роберт Виньков.

Марина Ковалева