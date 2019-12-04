Мэра отключают от сети

Сотрудники МУПП «СГЭТ» намерены обратиться с жалобами к спикеру Госдумы Вячеславу Володину в случае «нагнетании антитрамвайной риторики» со стороны администрации Саратова. Так они отреагировали на заявления главы города Михаила Исаева о необходимости оптимизировать трамвайные маршруты и избавляться от контактной сети троллейбусов. Работники предприятия сообщили „Ъ“, что «администрация по различным причинам ограничивает СГЭТ в финансовых ресурсах даже на текущую деятельность» и действует в интересах бизнесменов, занимающихся автобусными перевозками. Депутаты саратовской гордумы расходятся в оценке планов мэрии, но признают, что оптимизировать сеть электротранспорта можно лишь после обсуждения с горожанами.

Сотрудники МУПП «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ) не исключают, что им придется обратиться за помощью в защите интересов муниципального предприятия к председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Активисты сообщества «Трамваи и троллейбусы Саратова», состоящего из работников муниципального предприятия, сказали „Ъ“, что произойдет в случае «нагнетания антитрамвайной риторики… и антитрамвайных действий». Они напомнили, что аналогичные действия мэрия предпринимала в 2011 году (тогда власти высказали намерение закрыть трамвайную линию в Мирном переулке, но до реализации планов не дошло), в 2013 году (была закрыта трамвайная линия на улице Кутякова, прекратил ходить трамвай № 12), и с зимы 2018 до весны 2019 не ходил трамвай № 5.

В конце прошлой недели на встрече с бизнес-сообществом глава Саратова Михаил Исаев поделился планами по оптимизации трамвайного движения и отказу города от троллейбусов. В частности, мэрия планирует оптимизировать трамвайные маршруты №№ 2, 5 и 7, которые курсируют внутри Заводского района Саратова и имеют минимальный пассажиропоток. Господин Исаев заметил, что на них «ходит один вагон и возит по два человека». Что касается троллейбусов, то глава города заявил о намерении «уйти от воздушных коммуникаций». Планируется переходить «на другие современные виды транспорта, но в любом случае — эту экологическую историю в виде „неавтобусов“ мы хотим за городом оставить»,— продолжил он.

По словам господина Исаева, сейчас долги «Саратовгорэлектротранса» составляют порядка 500 млн руб. По данным kartoteka.ru, в 2017 году убыток МУПП составил 60,4 млн руб., в 2016 году — 126,7 млн руб. Прошлый год СГЭТ завершил с прибылью 989 тыс. руб.

В ответ на это работники СГЭТ выступили с открытым обращением к власти на страницах сообщества «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсетях, в котором заявили, что для того чтобы трамваи вновь повезли пассажиров, а убытки предприятия снизились, необходимо скорректировать направления. По их словам, это потребует «некоторых капитальных вложений» — на прокладку нескольких метров путей и установку четырех стрелок, но они «ничтожны в масштабах городского бюджета и проекта скоростного трамвая». Они отмечают, что улучшение движения по указанным трем маршрутам «хоть и соответствует потребностям трудящихся, но напрямую противоречит интересам хозяев автобусов № 2 д, 38 и 90», которые дублируют трамвайные маршруты.

Сотрудники предприятия пояснили, что считают планы мэра по замене троллейбусов электробусами «спорным с экономической точки зрения мероприятием».

В комментарии „Ъ“ активисты сообщества «Трамваи и троллейбусы Саратова» пояснили, что не направляли свои предложения Михаилу Исаеву официально, поскольку уверены, что в мэрии уже читали обращение. Сотрудники СГЭТ отметили, что администрация ограничивает МУПП в финансовых ресурсах даже на текущую деятельность. «При таком положении дел денег на капитальные вложения от администрации ждать бессмысленно»,— считают на предприятии. Руководство «Саратовгорэлектротранса» вчера было недоступно для комментариев. В мэрии заявление сотрудников СГЭТ комментировать не стали.

Депутаты саратовской гордумы по-разному оценивают планы мэра оптимизировать маршруты СГЭТ. Так, беспартийный Олег Комаров заметил, что к оптимизации «надо подходить с осторожностью». «Надо и посоветоваться с жителями, и учесть аварийную обстановку на дорогах, и пассажиропоток, а уж потом оптимизировать»,— уверен он.

Единорос Дмитрий Кудинов затруднился прокомментировать возможное сокращение трамвайных маршрутов, однако положительно отнесся к предложению по замене троллейбусов электробусами. «Контактная сеть — это дополнительные расходы, и если от них можно избавиться, то не вижу в этом ничего плохого. Технологии, в том числе в сфере общественного транспорта, идут вперед»,— ­пояснил он.

Коммунист Андрей Карасев высказался категорически против сокращения электротранспорта в городе. «Улицы Чапаева, Московская, район Сенного рынка, проспект Строителей — одни из самых загазованных и загрязненных в городе из-за нескончаемого потока машин. Нам надо оптимизировать автобусы, заменять их на экологически чистые виды транспорта»,— уверен он.

Марина Ковалева