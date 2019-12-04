В Петербурге четверть теплосетей находятся в аварийном состоянии

25% теплосетей Петербурга находятся в критическом состоянии. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, Смольный увеличивает бюджет на ремонт труб, чтобы менять до 300 км сетей в год. Это позволит выйти «из регресса в прогресс».

Александр Беглов добавил, что ситуация с теплосетями в городе « сложная». Смольный ведет переговоры с «Газпромом по выкупу «Теплосети», сообщают «Невские новости».

Напомним, что в текущем году в городе отремонтировано 230 км сетей, в 2018 году — более 203 км теплосетей. В 2020 году власти Петербурга намерены направить на ремонт теплосетей дополнительные 3 млрд рублей. Эти средства позволят выполнить ремонт около 260 км труб.