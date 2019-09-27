Власти Петербурга планируют направить 3 млрд рублей на ремонт теплосетей

Власти Петербурга намерены на править на ремонт теплосетей в будущем году дополнительные 3 млрд рублей. Об этом заявил в эфире телеканала «78» губернатор города Александр Беглов. По его словам, эти средства позволят выполнить ремонт около 260 км сетей.

В текущем году в Петербурге было отремонтировано 230 км сетей. «Нам нужно доходить до 300 км, чтобы двигаться вперед»,— добавил господин Беглов.

Напомним, что за 2018 год в Петербурге было построено, реконструировано и капитально отремонтировано более 203 км теплосетей, 184 км сетей водоснабжения и водоотведения, 1,8 тыс. км сетей электроснабжения и 48 км газовых сетей. В текущем году в городе планируется проложить в общей сложности 1,6 тыс. км сетей инженерно-технического обеспечения, уточнили в администрации Петербурга.