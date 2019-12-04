РФФИ и «Сириус» отобрали наставников

27 ноября на сайте Российского фонда фундаментальных исследований были опубликованы результаты первого совместного конкурса РФФИ и фонда «Талант и успех» «Наставник» — научных исследований молодых ученых под руководством ведущего ученого-наставника на базе созданного научно-технологического университета «Сириус». Сам университет был представлен общественности в июле 2019 года. Прием заявок проходил три недели — с сентября по октябрь 2019 года и включал в себя направления фундаментальной науки, попадающие в фокус нового научно-технологического университета «Сириус»: генетика и науки о жизни, когнитивные исследования в области образования, информационные технологии и искусственный интеллект. Всего было подано 324 заявки, из которых по результатам экспертизы грантовую поддержку получил 41 проект. Сумма в размере 3–5 млн руб. в год рассчитана на двухлетний цикл исследования. А коллектив молодых ученых (до 35 лет) также включает минимум двух студентов программ бакалавриата или магистратуры. За месяц до официального подведения итогов руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева рассказала «Ъ-Науке» о новом университете «Сириус», конкуренции со «Сколково» и как конкурсы научного наставничества при участии бизнеса формируют культуру научной экспертизы для делового сообщества.

— Схему привлечения менторов и наставников из числа ученых «большой науки» также успешно реализует Сколковский институт науки и технологий. В чем отличие вашего проекта научно-технологического университета «Сириус» от того, что уже делают в «Сколково»?

— Во-первых, наше главное отличие, что мы всегда шли от школьников и выстраивали работу сильных педагогических профессиональных коллективов по разным направлениям — кстати, не только научным. Еще у нас есть искусство и спорт, который тоже стал высокотехнологичным. Второе, это то, что мы работаем со всеми регионами и хотели бы отражать специфику регионального, а не только национального развития, потому что ребята к нам приезжают со всей страны. Поэтому в сравнении со «Сколково» у нас другой генезис.

С помощью педагогов нам удалось перепрофилировать созданную под Олимпиаду уникальную инфраструктуру, которой в «Сколково» нет. Мы создали среду как для полевых, так фактически и межпредметных экспериментов.

Создавая наш университет, мы ориентируемся на уже созданную среду и эти межпредметные связи, что, кстати, находит большой отклик и у детей, которые сегодня часто говорят: «Я не знаю, что мне выбрать — химию или математику». А ему не надо выбирать «или-или», надо взять обе дисциплины, и он найдет очень много на пересечении. Биоинформатика, биофизика, микробиология, с одной стороны, и то, что сегодня максимально интересно школьникам, с другой — это те сферы, где мы будем создавать новые образовательные программы.

Инфраструктура, созданная под межпредметные взаимодействия, поможет создать уникальные программы, поэтому мы не являемся конкурентами университетам. Наоборот, мы — полигон, где они вырастят межпредметные программы. Самое главное, что в эти сферы мы приглашаем партнеров, может быть, пока не самых очевидных.

И в-третьих, когда мы вырастим всю линейку поддержки не только научных исследований, но и прикладных, конечно, мы бы хотели в хорошем смысле быть конкурентами «Сколково».

— А сейчас, выходит, вы на базе инновационного града «Сириус» создаете такой академгородок нового типа?

— Абсолютно! Но наша особенность в том, что мы работаем с коллективами из всех регионов страны. Мы надеемся, что они будут по-новому пересобираться у нас на площадке, а потом опять же уезжать в регионы. Логика такая: 80% детей, которые к нам приезжают, родом не из Москвы или Петербурга, куда они приезжают получать высшее образование, потом попадают к нам и, как нам кажется, дальше должны разъезжаться по сети, например, новых научно-образовательных центров, которые сейчас создаются, сети академгородков. Но они будут ехать туда уже со своей тематикой, зная еще со школьного возраста, чем вообще-то дышит регион.

— Фактически вы говорите о создании на базе «Сириуса» первого междисциплинарного университета и занимаетесь научным обогащением региональной социальной среды за счет появления молодых ученых, точнее, их возвращения на историческую родину.

— Да, именно. Это вдобавок еще и аванс, и вызов для молодых ученых, чтобы они, с одной стороны, нашли свое место в этой межотраслевой тематике, а с другой — чтобы смогли внести свой весомый вклад. В этом плане и у РФФИ это тоже принципиально новая линейка конкурсов, которые, надеемся, будут продолжаться.

— Но также это сотрудничество РФФИ и «Сириуса» выглядит как тестирование определенных новых социальных технологий, ведь речь идет о возвращении молодых ученых назад в регионы…

— Да, под определенную амбициозную задачу, под конкретный проект, который объявляет каждый губернатор. По той же модели работают и региональные центры нашего «Сириуса». Это площадка, где губернатор, ведущие компании и университеты региона расставляют свои приоритеты и рассказывают о проектах, над которыми они работают. Нет возможности поддерживать талант, если подобная среда не будет формироваться в каждом субъекте.

— В школьное образование пошел и крупный бизнес, интересуясь школой как социальным институтом, хотя далеко не все образовательные практики масштабируются на весь социум, как, например, та же Хорошкола от Сбербанка. Но бизнес показал готовность вкладывать в школьное образование деньги. Как пример — премия в $1 млн за лучший школьный образовательный проект от частного фонда бизнесмена Игоря Рыбакова. Что вы думаете по этому поводу все же как глава государственной институции и как социолог по образованию?

— Я думаю, что это реакция на мощный общественный запрос. Достаточно посмотреть на то количество образовательных стартапов, которое мы видели в Москве,— это как раз преддверие этого большого запроса. Это связано с тем, что школа оказалась способна очень сильно менять среду вокруг себя. Cамое главное, что это понимание произошло. И дело тут не в том, что мы дадим кому-то какой-то грант, а в том, что бизнес сам начал рассказывать и показывать, и вокруг школы стали возникать новые предприятия, другие образовательные площадки.

Невозможно развивать технологии без создания среды для фундаментальных и прикладных исследований. Невозможно поддерживать избранные группы, чтобы получить результат конкурентоспособного уровня. Поэтому если дети приезжают в «Сириус» — это не значит, что они один раз вытащили счастливый билет на всю жизнь. Это всегда конкурсные процедуры, отбор и возможность обучения под конкретную задачу. Если мы создадим среды, где каждый может выбирать свой следующий шаг,— только такие среды приведут к развитию. Там, где мы будем навязывать,— это через какое-то время умрет.

— Я имею в виду, что не конкурирует ли бизнес, вкладывая свои деньги в массовое образование — что в среднюю школу, что в высшую,— с государством, которое, по сути, и должно устанавливать правила и контролировать их исполнение?

— Такое долженствование возможно только при наличии сильного профессионального сообщества, которое реально проработало результаты и варианты проработок. Если не будет экспертов от лица бизнеса и академического сообщества, то не будет тех самых «лучших вариантов», которые министерство должно нормировать. Поэтому то, что мы сейчас видим,— это как раз консолидация общества по поводу выбора той системы образования и движения внутри нее, которую мы очень скоро увидим.

— Последний вопрос — по поводу научного консалтинга. Представители научного сообщества сетуют (ссылка на интервью Шубина), что у нас не укоренилась западная практика «научного консалтинга». Можно ли сказать, что ваш междисциплинарный университет — это в том числе и поддержка, не только грантовая, направления научного консалтинга, а университет — посредник между коллективом ученых и заказчиком-компанией?

— Да, я уверена, что мы придем как раз к такой форме, которую можно показать, как работающий инструмент. Потому что значимость экспертизы на сегодняшний день такова, что она будет определять все дальнейшие шаги. Поэтому я уверена, что те наставники, которые сейчас работают с «Сириусом» и придут еще,— они составят основу экспертизы, в том числе и тех проектов, которые мы предлагаем регионам. Потому что важно, чтобы еще в школе ребенок стал частью профессиональной среды и чтобы было это соединение — школы и профессиональной среды. А это значит, что экспертиза будет открытая и однородная. Мы прививаем культуру научной экспертизы.

Беседовала Надежда Померанцева