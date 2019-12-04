Терминал компании «Трансконтейнер» возобновил работу после пожара

Терминал ПАО «Трансконтейнер», расположенный на Московском шоссе в Петербурге, возобновил работу после крупного пожара.

Как сообщает «Интерфакс», планы компании по перевалке грузов не изменились.

Напомним, что в ночь на вторник на территории складского комплекса «Логистики-Терминала» произошел пожар. На его ликвидацию потребовалось почти 17 часов. Сгорел склад с каучуком и фанерой на площади 12 кв.м., пострадавших нет.

Компанию «Логистика-Терминал» «Трансконтейнер» приобрел в прошлом году.