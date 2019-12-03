Ущерб от пожара на складе «Логистика-Терминал» мог составить до $ 3 млн

04 декабря, среда
В результате пожара на складе АО «Логистика-Терминал» в Пушкинском районе Петербурга огнем уничтожены около 4 тыс. тонн каучука и около 1 тонны фанеры. Об этом заявил гендиректор компании Дмитрий Мельничук, сообщает «Фонтанка.ру».
Эксперты оценивают ущерб в $3 млн., уточняет издание.
По словам господина Мельничука, деятельность терминала временно приостановлена. Принимать грузы компания рассчитывает начать в течение суток. В результате пожара пострадал только один склад на территории терминала.
Напомним, пожар на территории терминала произошел в ночь на вторник. Ангар со строительными материалами обрушился.