Ущерб от пожара на складе «Логистика-Терминал» мог составить до $ 3 млн

В результате пожара на складе АО «Логистика-Терминал» в Пушкинском районе Петербурга огнем уничтожены около 4 тыс. тонн каучука и около 1 тонны фанеры. Об этом заявил гендиректор компании Дмитрий Мельничук, сообщает «Фонтанка.ру».

Эксперты оценивают ущерб в $3 млн., уточняет издание.

По словам господина Мельничука, деятельность терминала временно приостановлена. Принимать грузы компания рассчитывает начать в течение суток. В результате пожара пострадал только один склад на территории терминала.

Напомним, пожар на территории терминала произошел в ночь на вторник. Ангар со строительными материалами обрушился.