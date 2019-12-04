ФСИН сообщила о нехватке спецвагонов для перевозки осужденных

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России дефицит специальных вагонов для перевозки заключенных, сообщил директор ФСИН Александр Калашников в интервью «Российской газете». По железнодорожным маршрутам в спецвагонах ежегодно перевозятся более 500 тыс. человек.

По словам господина Калашникова, из необходимых 108 спецвагонов сейчас в парке ФСИН их лишь 78. При этом 4 спецвагона планируются к списанию до конца года, еще 13 спецвагонов будут списаны в 2020 году как выслужившие установленные сроки эксплуатации.

Директор ФСИН добавил, что сейчас правительству дано поручение рассмотреть вопрос о выделении в 2019–2021 годах МВД России необходимых бюджетных средств на поставку новых специальных вагонов. МВД ответственно за приобретение и содержание спецвагонов. Также решить проблему дефицита специальных вагонов поможет переход на перевозку осужденных автомобильным транспортом.

О предложении Минюста упростить перевод осужденных из одной колонии в другую — в материале “Ъ”.