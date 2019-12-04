УФАС выявило новый картель на рынке благоустройства в Петербурге

Санкт-Петербургское УФАС установило наличие картельного сговора на трех аукционах по благоустройству придомовых территорий на общую сумму, превышающую 11,7 млн руб. В нем участвовали ООО «Капж-Строй» и ООО «ВКР», сообщили в антимонопольном ведомстве.

Дело в отношении двух организаций возбуждено по заявлению прокуратуры Василеостровского района Петербурга. В частности, было выявлено, что в ходе торгов, проведенных в 2016-2018 годах, компании использовали одни и те же ip-адреса, которые от аукциона к аукциону менялись единообразно и синхронно. При этом снижение начальной (максимальной) цены контрактов не превышало 1%, в то время как при наличии настоящей конкуренции в торгах с участием иных хозсубъектов снижение НМЦК достигало 36%. Кроме этого, документацию для участия в аукционах для обеих организаций готовило одно должностное лицо.

Как пояснили в УФАС, все вышеперечисленные нарушения подпадают под ст. 11 Закона о защите конкуренции. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о назначении административного наказания.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с начала текущего года на торгах в Петербурге было выявлено 15 картелей. В то же время по итогам 2018 года всего их было зафиксировано 17, а в 2017 году — семь.