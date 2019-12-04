Единорос рассказал о «неприлично больших» штрафах за прогулы в Госдуме

Свердловский депутат от «Единой России» Александр Петров заявил, что дисциплина в Госдуме стала строже по сравнению с предыдущим созывом. В частности, он обратил внимание на «неприлично большой» штраф за отсутствие на заседаниях без уважительной причины. Самого депутата, по его словам, ни разу не штрафовали, поскольку он старается присутствовать на заседаниях.

«Вышел на больничный — наказали денежно. Пропустил без уважительной причины — наказали и очень денежно <…> 46 тыс. руб., если я не ошибаюсь»,— рассказал господин Петров изданию Znak.com.

Депутат отметил, что иногда парламентарии выходят из зала заседания во время долгих обсуждений, которые могут длиться по два-три часа, чтобы поесть или удовлетворить физиологические потребности. Некоторым депутатам больше 60 лет, подчеркнул господин Петров. Сам он, по его словам, начал худеть, потому что депутаты «ничего не успевают».

Единоросс также пояснил, как депутат, по его мнению, может голосовать по какому-либо законопроекту, если он не присутствовал на обсуждениях.

«Если законопроект касается, например, международного соглашения, которое надо ратифицировать с какой-нибудь республикой, и доклад комитета по международным делам длится один-два-три часа… Я понимаю, что Российская Федерация должна это принять, раз уже все даже ратифицировали и подписали. Мы что, будем против сотрудничества?» — завил Александр Петров.

Господин Петров также отметил, что по некоторым законопроектам он голосует в соответствии с решением фракции. Кроме того, в Госдуме есть специальный человек, который предупреждает депутатов о начале голосования и просит их вернуться в зал.

Напомним, в октябре Госдума ужесточила ответственность депутатов за отдельные нарушения трудовых обязанностей. Изменения коснулись внесения недостоверных сведений в декларацию о доходах, а также нарушений этического характера и разглашения служебной секретной информации.

Подробности — в материале “Ъ” «Госдума стала строже к себе».