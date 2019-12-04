Прокурор попросил для экс-замглавы ростовского ГУФСИН четыре года строгого режима

В Ленинском районном суде Ростова началось рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова. Он обвиняется в получении взяток в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере (два эпизода по ч. 6 ст. 290 УК РФ, три эпизода по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело господина Ральникова рассматривается в особом порядке, так как он признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Он помог следователям собрать доказательства в отношении остальных фигурантов, предоставив документы и аудиозаписи. Сегодня прокурор зачитал обвинительное заключение и состоялись прения сторон.

По версии следствия, с июля 2016 года по май 2017 года господин Ральников, сговорившись с Сергеем Смирновым, занимавшим тогда пост руководителя ГУФСИН России по Ростовской области, получил частями от четырех представителей коммерческих организаций и взятки в общей сумме более 11 млн руб. Кроме того, с января 2016 года по май 2017 года они, действуя по договоренности с начальником отдела тылового обеспечения ГУФСИН по Ростовской области Александром Асютиным, получили от лица, представлявшего коммерческую организацию, часть из предназначавшейся им взятки в сумме 450 тыс. руб. Взятки от бизнесменов руководители ГУФСИН якобы получали за заключение договоров поставки товаров для нужд уголовно-исполнительной системы между предприятиями и колониями. В ходе следствия на счета обвиняемых в банке наложены аресты.

Учитывая смягчающие обстоятельства, прокурор попросил назначить господину Ральникову наказание в виде четырех лет колонии строгого режима. Сторона защиты попросила у суда снисхождения к обвиняемому.

Напомним, на следствии господин Ральников говорил, что являлся всего лишь промежуточным звеном между коммерсантами, получавшими преференции для ведения предпринимательской деятельности в исправительных колониях региона, и руководителем ГУФСИН по Ростовской области Сергеем Смирновым. Отметим, что генерал-лейтенант Сергей Смирнов отрицал свою причастность к вменяемым ему в вину преступлениям, утверждая, что подчиненный оговорил его.

В июне 2018 года Сергей Смирнов умер в больнице после добровольной попытки уйти из жизни. Его дело выделено в отдельное производство в связи со смертью. Уголовное дело Александра Асютина уже рассматривается в суде.

Подробнее о деле Сергея Ральникова — в материале “Ъ-Юг” «От особого к строгому»

Дарья Голякова