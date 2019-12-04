Сеть «Лента» запустит экспресс-доставку

Розничная сеть «Лента» запустит сервис экспресс-доставки продуктов «Ленточка», заявил РБК представитель компании. Сеть обещает, что доставка будет осуществляться за 15–30 минут. Сервис в пилотном режиме заработает в трех районах Москвы: Кунцевском, Тверском и Пресненском. В этих районах «Лента» открыла небольшие магазины-склады, которые работают только на онлайн-заказы. Ассортимент доставки «Ленточки» будет включать фрукты и овощи, молочные продукты, бакалею, мясо, рыбу, готовую еду, детские товары, бытовую химию. Сумму инвестиций в проект экспресс-доставки компания не раскрывает.

«Лента» — третья по выручке розничная сеть в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита». На конец 2018 года у сети было 244 гипермаркета и 135 супермаркетов. Оборот компании в 2018 году вырос на 13,2%, до 413,6 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2019-го «Лента» увеличила выручку по МСФО до 199,2 млрд руб., что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от розничных продаж сети выросла на 7,2%, а оптовая сократилась на 62,2%.

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