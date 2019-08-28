Выручка торговой сети «Лента» в первом полугодии 2019 года превысила 199 млрд рублей

Торговая сеть «Лента» (Lenta Ltd) по итогам первого полугодия 2019 года увеличила выручку по МСФО до 199,2 млрд рублей. Этот показатель на 3,1% превышает результат, показанный компанией за аналогичный период прошлого года. При этом выручка от розничных продаж «Ленты» выросла на 7,2%, а оптовая сократилась на 62,2%, говорится в материалах финансового отчета компании.

Валовая маржа за указанный период времени выросла до 22,5%. EBITDA уменьшилась до 16,1 млрд руб. — на 5,7% ниже показателя прошлого года. Чистый убыток «Ленты» составил 4,5 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 2,2% по сравнению с чистой прибылью 5,2 млрд руб. и рентабельностью 2,7% в первом полугодии 2018 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что совет директоров «Ленты» принял решение об открытии представительства в Петербурге в октябре 2019 года. Компания станет налоговым резидентом РФ.