Условные знаки

Японцы – совершенно особенный народ, им не привыкать быть иными. И это именно они уже не раз доказали нам на деле, что историю не творят прагматики. Когда Эйдзи Тойода призвал «создать автомобиль лучше, чем лучший в мире», совет директоров компании Toyota, где он председательствовал, в первую минуту был, конечно, потрясен. Но пройдет какое-то время, и потрясен будет весь мир. Lexus LS 400 в свое время стал настоящей сенсацией премиального сегмента, поразив покупателей новыми стандартами комфорта, плавностью работы двигателя и коробки, бесшумностью, качеством, вниманием к деталям и надежностью. Почему у них получилось? Желание, помноженное на знание, плюс чувство прекрасного, умение и, конечно же, терпение. Наверняка в японском есть иероглиф, способный описать все это в совокупности.

Игорь Шеин

Иероглиф – это не просто буква. И не просто слово. В Японии иероглифы ценятся подобно живописи, в них скрыт глубокий философский смысл. Трех мастеров каллиграфии даже причислили к святым. С помощью иероглифов опытный мастер доносит не только информацию, но и настроение.

Для того чтобы написать иероглиф классическим методом, нужны: ситадзики – черная мягкая циновка, ханси – рисовая бумага, тушь и фудэ – кисть. Но знаете, это не просто. Я пробовал. Во время поездки в Токио я посетил урок каллиграфии. Вначале довольно долго сидел до боли в коленках на полу, пил зеленый чай, а потом мне, как Незнайке в книжке Носова, дали лист бумаги, кисточку и краску. «Напиши свое имя», – сказал учитель, показав мне, как выглядит иероглиф «Игорь». Я попытался, но получилась клякса. Учитель сменил лист и предложил повторить попытку. Он выглядел очень серьезным, а я, неуч, толком не понимал, что делать.

Красота

[бидзинь]

Дизайнеры Lexus использовали все преимущества новой платформы LS с более низким профилем и длиной, не уступающей престижному седану с удлиненной колесной базой. По сравнению с предыдущей моделью актуальное поколение LS ниже на 15 мм, а капот и багажник ниже, соответственно, примерно на 30 мм и 41 мм. Фото: Lexus

Фото: Lexus

Природная красота способна вызвать восхищение. Рукотворная – еще и уважение. Тридцать лет назад самый первый LS произвел фурор в том числе благодаря своей гармоничной внешности. Пятое поколение флагманского седана, с одной стороны, хранит верность традициям японской культуры, с другой – выводит на новый уровень общепринятые представления о роскоши.

Более длинный и низкий по сравнению с моделью предыдущего поколения, он выглядит в профиль как спортивное купе. Ставшая уже знаменитой веретенообразная решетка радиатора меняет свои очертания под разными углами зрения – это совокупность автоматизированного проектирования и ручной корректировки тысяч отдельных компонентов. Узкие трехлинзовые фары объединились в один блок с L-образными светодиодными фонарями. Они заходят далеко на поверхность крыльев, в результате чего передняя часть LS имеет весьма решительное «выражение лица».

Гостеприимство

[омотенаши]

Интерьер LS отличается уникальным японским стилем и подходом к роскоши. В то же время он разработан как новейший глобальный продукт бренда, который будет доступен примерно в 90 странах. Фото: Lexus

Главный принцип омотенаши, традиционного японского искусства гостеприимства, – ничего не ожидать взамен, отдавать все, что у тебя есть, абсолютно бескорыстно. К примеру, в токийском такси идеально чистые чехлы на подголовниках, а водитель в белых перчатках всегда открывал и закрывал мне двери. Да, это самое дорогое такси в мире, но вы понимаете, за что платите. А чаевые у японцев не приняты. Впрочем, у нас с вами есть еще более достойный пример омотенаши.

Все поколения LS создавались в духе этой философии. Которая в автомобильном контексте означает безграничную заботу о водителе и его пассажирах. LS базируется на уникальной платформе которая дебютировала на купе LC 500 и теперь легла в основу седана. Для оптимизации центра тяжести и улучшения распределения веса LS предлагается только в версии с удлиненной колесной базой.

А еще LS – это первый седан Lexus с шестью боковыми окнами. Выполненные заподлицо со стойками, они плавно перетекают одно в другое, гарантируя тем, кто внутри, великолепную обзорность. В темное время суток красота внутреннего освещения салона может напомнить мягкий свет от бумажных фонариков, а подсветка подлокотников выглядит так, будто они парят в воздухе.

В регулировках передних сидений 28 позиций! А что касается задних, то там впервые в мире представлена система точечного обогрева. Два раздельных зональных обогревателя расположены в плечевой и поясничной зонах и обогревают только нужный участок, а не все тело. Как традиционная печь «хибати», которую можно поставить где угодно, поскольку она не стационарная. На всех сиденьях доступен точечный массаж. А выдвигающаяся подставка для ног, как часть расширенного эксклюзивного пакета функций для пассажиров заднего ряда, позволяет вытянуться во весь рост – такого пространства в заднем ряду не было еще ни в одной модели Lexus.

Материалы

[созаи]

Несмотря на кажущуюся хрупкость стекла, выполненного с использованием технологии «кирико», оно проходит обработку с применением особой технологии армирования, которая обеспечивает необходимую степень надежности. Фото: Lexus

«Бывает, что лист тонет, а камень плывет» – учит нас древняя японская пословица. Материалы, которые вы обнаружите в салоне Lexus LS, удивят вас тем, как они обработаны, и тем, как они используются.

Например, в одной из комплектаций применяется кожа L-aniline – самый роскошный сорт, когда-либо использовавшийся брендом. В качестве исходного материала берется сырье проверенного временем поставщика кожи из Северной Америки. Тем не менее Lexus на отделку салона использует всего лишь одну сотую часть поступившего сырья, остальные девяносто девять выбраковываются.

Или технология огранки стекла «кирико», впервые в мире примененная в декоре салона автомобиля.

Или дерево. На создание текстуры из контрастного дерева с естественным узором ушло больше года. Причем трудились не только запрограммированные компьютером станки лазерной резки. Фрагменты натурального дерева вручную обрабатываются мастером такуми, и затем из таких фрагментов создается тончайшая мозаика, узор которой также можно увидеть только в Lexus. Ну, и отчасти на традиционных японских музыкальных инструментах.

Мастерство

[тюктатсу]

Фото: Lexus

Такуми, конечно же, заслуживают отдельных слов. Эти люди обладают уникальными навыками и потому сами по себе уникальны: среди 7700 сотрудников завода Lexus на острове Кюсю мастеров такуми – всего 19 человек. «Кто мастер на все руки, тот хуже делает каждое из своих дел» – говорят в Японии. Чтобы стать такуми, надо прилежно и с хорошим результатом отработать в своей области не меньше четверти века. О точности тактильного восприятия такуми ходят легенды. Руки – вот их самый ценный инструмент. Мастера такуми способны на ощупь выявить мельчайшие дефекты, размер которых даже не отличим на глаз. А сложить оригами одной рукой для них просто детская забава.

Владелец флагманского седана LS 500 в комплектации Luxury+, пожалуй, больше других имеет возможность погрузиться в атмосферу японских традиций и познакомиться с работой такуми. Уникальная обивка дверей в стиле оригами имеет рисунок, в своих складках повторяющий литеру L – фирменный знак Lexus. Причем сочетание линий производит различный эффект при дневном освещении и при подсветке салона в сумерках.

Движение

[югоки]

Фото: Lexus

C автомобилем можно общаться не только выбирая функции в меню, но и голосом, а также "письменно". Фото: Lexus

Сочетать несочетаемое сложно, но тем ценнее победа, если ее удалось достичь. Водителям премиальных седанов больше, чем когда-либо прежде, требуется динамика и маневренность автомобиля… но не в ущерб комфорту. Конструкторы Lexus с этой задачей справились с честью, и «управляемый, но комфортный автомобиль» – это больше не оксюморон. О том, как у них это получилось, можно говорить долго. Залогом успеха стала и новая глобальная платформа марки для премиальных автомобилей – самая устойчивая за всю историю Leхus. И электроника, управляющая ходовой частью. И применение в конструкции облегченных материалов, таких как сверхпрочные на растяжение стальные листы и алюминий, – это помогло убрать в машине почти центнер веса по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Производители премиальных седанов давно уже прекратили никому, кроме маркетологов, не нужную гонку за лошадиными силами. Достичь того же, но меньшими средствами – вот задача. Бензиновый V6, которым оснащается Lexus LS, по мощности и моменту не уступает показателям двигателя V8 модели-предшественницы.

Первая десятиступенчатая автоматическая коробка передач для премиального седана, ранее дебютировавшая на модели Lexus LC 500, также применена и во флагманском седане LS.

Предупредительность

[рееги]

В рамках этого дополнительного пакета опций сиденье позади переднего пассажира можно наклонить до 48 градусов и поднять до 24 градусов, чтобы облегчить пассажиру заднего ряда комфортную высадку из автомобиля. Фото: Lexus

Стремление оградить нас от всех возможных невзгод – это тоже омотенаши. Нынешнее поколение Lexus LS обеспечивает одни из лучших в мире показателей безопасности: высокотехнологичный комплекс систем безопасности LSS+ по умолчанию стоит на всех без исключения версиях флагманского седана.

Радар, видеокамера, десятки других устройств неусыпно следят за дорогой. И в случае опасности машина может сама замедляться или даже полностью останавливаться перед препятствием, если водитель по какой-то причине не среагировал.

Иногда кажется, что здесь учли абсолютно все. На всех Lexus LS устанавливается лобовое стекло с отражением инфракрасных лучей, помогающее поддерживать максимально комфортный микроклимат в салоне. И на том же лобовом стекле отображается самый большой проекционный дисплей в классе, помогающий тому, кто находится за рулем, не отвлекаться от дороги.

Терпение

[ниинтаи]

Фото: Lexus

Каждое поколение седанов LS по-своему меняло представление о роскоши, качестве, динамике и безопасности. Приступая к созданию LS последнего поколения, инженеры и дизайнеры начали практически с чистого листа, пытаясь заново переосмыслить саму идею, каким должен быть флагманский седан.

Чтобы справиться с этой задачей им потребовались не только знания, силы и вдохновение, но и свойственное японцам терпение. Как у мастеров такуми, которые придумывали технологию обивки дверей седана в стиле оригами в течение долгих четырех лет. Или у мастера каллиграфии, который сидит на полу целый час, чтобы написать всего один иероглиф.