Легок на помине

Майкл Несмит, фронтмен группы The Monkees, и его подруга Филлис. В 1967-м, когда сделан снимок, The Monkees были в зените славы. И потому Майкл мог себе позволить Mini Cooper S c кузовом от Харольда Рэдфорда. Этот экстравагантный, дорогой и эксклюзивный экземпляр имел не только откидную крышу, но и 100-сильный двигатель и деревянную приборную панель с дополнительными циферблатами.