Легок на помине

Часто успех приходит «по знакомству». Лорд Сноудон, знаменитый лондонский фотограф и тонкий ценитель прекрасного, дружил с Алеком Иссигонисом, конструктором и дизайнером первого английского «народного» автомобиля. Неудивительно, что аристократу повезло первому купить себе такой автомобиль. И конечно же, прокатить на нем свою супругу – принцессу Маргарет, младшую сестру королевы Елизаветы II. Надо ли говорить, что в высшем обществе машину заметили. И тоже захотели оценить ее компактность, маневренность и, разумеется, стиль.

Григорий Митин

А когда через пару лет Джон Купер, к тому времени уже легендарный конструктор «Формулы 1», довел малолитражку до совершенства, придав ей спортивный характер и выпустив на раллийную трассу «Монте-Карло», слава перелетела через океан. Рок-звезды, актеры, супермодели, разъезжавшие на «Роллс-Ройсах» и «Бентли», с легкостью пересаживались в компактный и резвый Mini. Его снимали в кино, с ним позировали для обложек глянца, ибо уже спустя какое-то десятилетие после своего появления машина была признана «иконой стиля».

Но грандиозный успех не приходит по воле случая. Задуманный как экономичная малолитражка в период топливного кризиса, MINI получился революционным. Компактность не шла вразрез с внутренним комфортом: ее обеспечивали короткие свесы и разнесенные по углам кузова колеса. Кроме того, инновационная концепция позволила реализовать гоночный потенциал: увеличить ход поршней при уменьшенном диаметре цилиндров и внедрить другие новшества. В Mini были влюблены все. Но когда случается юбилей – в первую очередь зовут «селебрити». Так уж заведено.

Ринго Старр и Mini Cooper S, который участвовал в ралли «Монте-Карло» в 1964 году. С Пэдди Хопкирком за рулем и Генри Лиддоном в качестве штурмана, автомобиль сумел обойти соперников на ночном участке горного маршрута с многочисленными поворотами, покрытыми льдом под свежевыпавшим снегом, и оказался первым. Сам барабанщик The Beatles был тот еще гонщик. В 1980 году, не справившись с управлением на обычной дороге, он перевернул свой Mercedes-Benz 280 SE и чуть не угробил не только себя, но и свою спутницу – актрису Барбару Бах, «девушку Бонда» между прочим. Вскоре после катастрофы Ринго сделал Барбаре предложение. А из обломков кузова автомобиля был изготовлен журнальный столик, который до сих пор стоит в доме четы как напоминание о дне, который полностью изменил их жизни.

Принцесса Маргарет и лорд Сноудон со своим сыном Дэвидом на пути из детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне. Снимок сделан в 1965 году. «Служебным» Rolls-Royce принцесса могла пользоваться только в представительских целях, а для личных поездок в семье имелся Mini. Кстати, первой машиной Дэвида, когда он подрос, тоже был «Мини», с пробегом 200 тысяч миль. Сейчас же дизайнер мебели и глава британского отделения аукционного дома Christie’s предпочитает пользоваться велосипедом. Но иногда проектирует салоны автомобилей на заказ для частных клиентов. В серийной версии существует лишь одна его работа – салон Range Rover Linley.

Майкл Несмит, фронтмен группы The Monkees, и его подруга Филлис. В 1967-м, когда сделан снимок, The Monkees были в зените славы. И потому Майкл мог себе позволить Mini Cooper S c кузовом от Харольда Рэдфорда. Этот экстравагантный, дорогой и эксклюзивный экземпляр имел не только откидную крышу, но и 100-сильный двигатель и деревянную приборную панель с дополнительными циферблатами.

В 1968 году знаменитая британская модель Твигги сдала экзамен по вождению за рулем своего собственного Mini. Она и сегодня считает этот автомобиль не только идеальным средством передвижения по Лондону, но и наиболее соответствующим ее стилю. Правда, сегодня модель ездит на MINI в его нынешней инкарнации, с нарисованным британским флагом на крыше.

В 1966 году группа The Beach Boys отправилась в международный тур со своим серф-роком о море, пляжах и спортивных автомобилях. Например, о том, как на последнем круге гонок Chevrolet Corvette Stingray 1963 удается «выключить» Dodge Dart 1962. Прибыв в Великобританию, музыканты не случайно выбрали для передвижения Mini Moke. Машина была одним из фетишей британской золотой молодежи, избравшей ее для своих загородных поездок. Хотя создавался автомобиль как армейский внедорожник. Однако военные, протестировав багги с низким клиренсом и слабым мотором, остались им недовольны. И лишь родство с легендарным «Мини» помогло машине найти свою нишу.

К 1967 году, когда был сделан этот снимок, всемирная популярность «Мини» уже достигла небывалых высот. Отчасти благодаря энтузиазму группы The Beatles – у каждого из четверки имелся такой автомобиль. Экземпляр Пола Маккартни – Radford Mini de Ville – имел 1275-кубовый четырехцилиндровый двигатель, четырехступенчатую коробку передач, отличался необычным зеленоватым оттенком кузова «калифорнийский шалфей», люком на крыше и отделкой деревом в интерьере. После автомобиль переехал в США и относительно недавно был продан на аукционе за 236,5 тысячи долларов. Считается, что это мировой рекорд для «Мини».

У Джона Леннона тоже был свой «Мини». Но на снимке 1967 года, сделанном на аэродроме в графстве Кент во время съемок фильма «Волшебный мистический тур», он сидит на пассажирском месте автомобиля, принадлежащего Джорджу Харрисону. Автомобиль был усовершенствован для музыканта в кузовной мастерской Harold Radford Coachbuilders Ltd в конце 1965 года и сначала окрашен в черный металлик. Психоделические картины появились на нем спустя два года, когда Джордж находился под впечатлением от книги «Искусство Тантры: философия и физика». Что касается Джона, то он был неважным водителем и редко садился за руль. Он плохо ориентировался на дорогах и часто не замечал предупреждающие знаки. Во время отпуска в 1969 году в Шотландии, который он проводил с Йоко Оно, ее дочерью Киоко и их сыном Джулианом, Леннон разбил свой Leyland Austin Maxi недалеко от Дернесса в горах. К счастью, серьезно никто не пострадал. Пролежав пять дней в больнице, Леннон позднее сказал: «Если вы собираетесь попасть в автокатастрофу, постарайтесь устроить так, чтобы это произошло в горах. Больница там была просто великолепна».

Во время визита в Великобританию в 1976 году американской актрисе Линдси Вагнер «удалось» поднять одной рукой автомобиль. Телесериал «Бионическая женщина», в котором Линдси играла главную роль, имел большую популярность и по ту, и по эту сторону Атлантического океана. Mini был прикреплен к стальной раме, но с определенного ракурса могло сложиться впечатление, что Вагнер обладает такими же сверхчеловеческими способностями, как и ее персонаж.

Французская актриса Брижит Бардо со своими собаками за рулем Mini Moke во Франции, 1980 год. Говорят, что эта сделанная в Сен-Тропе фотография повлияла на рост популярности багги как машины для прогулок. Во времена, когда мы еще не знали, что такое «воинствующий феминизм», женская красота была важным фактором увеличения продаж автомобилей. Считается, что в начале семидесятых именно образ Брижит Бардо вдохновил дизайнеров на создание 365 GT4 Berlinetta Boxer, одного из самых красивых автомобилей, когда-либо построенных Ferrari. Поскольку назвать автомобиль именем актрисы было невозможно, ему присвоили хорошо всем известный индекс BB.