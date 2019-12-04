Депутаты ЗакСа утвердили обращение к губернатору с просьбой проверить застройку Петроградской стороны

Законодательное собрание Петербурга на заседании в среду, 4 декабря, утвердило обращение депутата от «Единой России» Юрия Гладунова к губернатору с просьбой провести проверку строительства нового жилого дома на Лодейнопольской улице в Петроградском районе. На этом участке холдинг «Аквилон Инвест» возводит 11-этажный ЖК Kingdom. Как утверждает господин Гладунов, из-за строительных работ уже началась деформация соседнего дома 8/9 по Пудожской улице. Обращение коллеги поддержал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, неоднократно выступавший против застройки Петроградской стороны, откуда он избран в городской парламент.

В августе прошлого года “Ъ-СПб” писал, что ХК «Аквилон Инвест» принял решение приостановить строительство ЖК Kingdom и вернуть деньги дольщикам. Такое решение было продиктовано принятием ЗакСом поправок к закону об уплотнительной застройке в центре Петербурга и переводом четырех строительных площадок, в том числе одной принадлежащей «Аквилон Инвесту», в зоны зеленых насаждений. Позже судебные инстанции отменили этот документ, однако Госстройнадзор отозвал разрешение на строительство ЖК Kingdom из-за угрозы обрушения соседнего дома.

Ранее “Ъ-СПб” также сообщал, что ЗакС по инициативе господина Макарова включил в перечень ЗНОП территорию между домами №19 и №23 по Большой Разночинной улице в Петроградском районе, где застройщик ООО «Орион» по заказу компании «Бронка Девелопмент» планирует построить элитный жилой дом.