Мягкой посадки!

Для большинства компания BMW ассоциируется, прежде всего, с автомобилями и мотоциклами. Но ее сотрудники успели зарекомендовать себя не только на этом поприще. К примеру, студия BMW Designworks, ответственная за сторонний креатив, уже не в первый раз занимается «индивидуальным пошивом» для своих партнеров, которым на этот раз стал новый тайваньский авиаперевозчик Starlux Airlines. На мероприятии, проходившем в Тайбее, был представлен дизайн интерьера авиалайнера A321 Neo, выполненный на заказ художниками студии. Среди особенностей интерьера – мягкая цветовая гамма, а также роскошная отделка, включающая в себя целый ряд инновационных материалов. Все основные элементы салона были спроектированы по индивидуальному заказу. Благо в этом вопросе специалисты Designworks могут смело опираться на свой богатый автомобильный опыт. Здесь даже сиденья экономкласса отличаются образцовой эргономикой, а их ультратонкие спинки спроектированы таким образом, чтобы увеличить пространство для ног. Причем каждое посадочное место оборудовано высококачественным кожаным подголовником, который поможет расслабиться и вздремнуть под мерное щебетание персональной развлекательной системы, подключенной к бесплатной сети Wi-Fi.