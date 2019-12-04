Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие ювелирные изделия были представлены на экспозиции галереи Ilgiz F.

Началось все в прошлом году с идеи объединить российских ювелиров и устроить тематическую выставку. Идея пришла ювелиру Ильгизу Фазулзянову и его прекрасной супруге Дине. Они решили собрать все самое интересное под одной крышей — в своей галерее Ilgiz F. в Москве. Предложили участие разным брендам и компаниям — довольно крупным и кустарям, известным и совсем нет. Обозначили тему как «Зима глазами российских ювелиров». Первая выставка прошла в конце прошлого года, тему, правда, почти никто не выдержал, все представили разное. Были ювелиры интересные и не очень, но сама идея звучала прекрасно и амбициозно. Практически как создание национальной ювелирной идеи или картины мира.

В этом году выставку устроили еще раз в конце ноября, и экспозиция впечатляла куда больше. Кто-то из участников представил работы уже второй раз. Например, бренд Epic Jewellery, который на сей раз показал интересные кольца-скелетоны и новые украшения в своей ставшей бестселлером коллекции семечек подсолнечника «Четкость бытия». Были и очень интересные новые имена. Мужские украшения Рема Султанова можно причислить к байкерским по стилю, но они куда сложнее и интереснее. Это крупные кольца, подвески и запонки в виде драконов. Выполнены они просто блестяще. Тем удивительнее, что первое украшение по своему эскизу Рем сделал, когда ему было 55 лет.

Запомнились и работы с титаном Evgeny Danilov и украшения с египетскими мотивами от Феликса Цифермана, хорошие кольца, серьги и сотуары на каждый день от костромских ювелиров La Dea. Но больше всего меня лично поразил не ювелир, а скульптор, работающий в основном в бронзе, Альфиз Сабиров. С первого взгляда из-за материалов и мифологических сюжетов его работы могут напомнить Даши Намдакова, но уже со второго спутать их сложно. У Сабирова свой стиль и техника, а главное — настроение. Он выстроил свой удивительный мир, который очаровывает. В прошлом году Сабирова выставляла парижская галерея, сейчас его выставка идет в Перми, но имя его пока не так широко известно, как он того заслуживает.