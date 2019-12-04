Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, зачем и на каком этапе инвесторы вкладываются в новостройки.

Когда в продажу выходит новый проект, первыми к нему проявляют внимание инвесторы. С ними заключается почти пятая часть всех сделок на начальном этапе реализации. Но примечательно, что их интерес неравномерен.

По статистике сегодня в Москве средняя доля инвестиционных сделок в новостройках составляет около 10% — это за всю историю реализации проекта. Но в начале желающих купить по минимальной цене с целью дальнейшей перепродажи, только дороже,— вдвое больше, посчитали эксперты девелоперской компании Tekta Group.

Первыми чаще продаются однокомнатные квартиры и апартаменты, как наиболее ликвидные лоты. На такие варианты в первые месяцы продаж может приходиться до 50% сделок. Второе и третье место занимают двухкомнатные лоты как с классическим типом планировки, так и евроформата. И почти 20% из них приобретают инвесторы. Но уже со второго месяца после объявления официального старта продаж их интерес угасает. В офис продаж приходят чаще клиенты, которые подбирают квартиру для собственного проживания, как индивидуального, так и семейного.

Эксперты уверены, что интерес инвесторов отчасти объясняется тем, что снижение ключевой ставки Центробанком ведет к тому, что все больше клиентов отказывается от банковских вкладов и занимается поиском иных источников заработка. Вложения в недвижимость — один из них, простой и понятный инструмент с высокой доходностью. Новостройка вырастает в цене по мере ее возведения. И рост за год может составить около 10%.

Но выбор проекта для вложения инвестиций — отдельный, сложный процесс. После вступления в силу новых правил на рынке недвижимости на высокую доходность можно рассчитывать только в отдельных самых ликвидных проектах.